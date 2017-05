Nem oda Budaörs. Pénteken indult az a per, amelyet Budaörs önkormányzata indított az állam ellen amiatt, mert szolidaritási adóként az állam elvont a településtől kétszázötven millió forintot. A polgármester tavaly, amikor egy éjjel szavazásra bocsátott javaslat részeként elfogadták a képviselők, többször nyilatkozott arról, hogy az elvont összeg lényegében kétszer akkora, mint amennyit a költségvetés Budaörsre utal a feladatokra. A település kétszázmillió forint kártérítést is követel az államtól.



Jogalkotással való károkozással vádolja Budaörs az államot a Fővárosi Törvényszék előtt. Az állam viszont azt állítja, hogy a bíróság nem veheti át a jogalkotó szerepét. Magyarul a hatályos törvények alapján dolgozik a bírói kar, tehát azzal szemben nem lehet menni. A település érvelésében a fő vonal a visszaélésszerű jogalkotás, de vannak benne jogi csavarok is: olyan bevételeket von el törvénnyel az állam, amelyekről az önkormányzat rendelkezik, ehhez viszont a parlamenti képviselők kétharmada lett volna szükséges.



Az elmúlt években egyre szaporodik azoknak a csoportoknak a száma, amelyeket egy tollvonással kifosztottak. Az első roham a nyugdíjpénztárak ellen indult. Mostanra ráadásul az is kiderült, hogy akik nem dőltek be az állami fenyegetőzésnek, és nem vették ki a pénzüket, azok most jobban jártak, szépen gyarapodott a megtakarításuk.



Aztán jöttek a trafikosok, a kormánynak nem kedves földtulajdonosok, a rokkantak és így tovább...

Vékony László ugyan pert nyert az állammal szemben Strasbourgban, hat és fél millió forint kártérítést ítélt neki a bíróság, mert megsértették a trafikos magántulajdonhoz fűződő jogát. Az Emberi Jogok Európai Bírósága döntésének nincs a magyar jogra hatása.



A hazai bíróságon fog eldőlni, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere következmény nélkül tehet-e tönkre például településeket.