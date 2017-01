Neveljünk előembert!

"Üvölt. Higgadtan válaszolok. Magázom. Letegez. Tovább magázom. Érdeklődöm, találkoztunk-e már korábban, de nem érti a célzást. Ő maga nem kérdez, csak kijelent. Visszakérdezek: nem tartja lényegesnek a kérdést. Az egója akkora, hogy valószínűleg személyesen ad tanácsot – miket beszélek: utasításokat – a Jóistennek.



Mindenhez ért. Vagyis mindenhez is. Mindig a többi ember hazudik, nem ő. Füllentésen kapom, megmagyarázza: az nem úgy van. Pár percre kedves próbál lenni. Nem megy, rendszeridegen számára a szép szó, ismét kinyílik a ketrec. Perrel fenyegetőzik. Trágár. Vádaskodó. Nem magyarázni, hanem büntetni akar. Olyat ad mások szájába, amit azok nem mondtak. Gyorsan kiderül – akkor lapít. Manipulálni próbál.



A telefont köszönés nélkül nyomja ki. Azt hiszi, mindezt megteheti.



Elég jól leírtam egy embertípust. Legalább egy példányt biztos, hogy mindenki ismer közülük. Van, aki energiavámpírnak hívja őket, mások simán csak bunkónak. Hogy rossz nevelés vagy rossz genetika a viselkedés oka, még nem jöttem rá. Vagy a rossz környezet? Aminek, ne feledjük, magunk is részesei vagyunk. Miért hiszik az ilyen 21. századi előemberek, hogy mindezt megtehetik? Mert tényleg megtehetik. Azzal legalábbis, aki hosszúra hagyja a pórázukat. Azzal, aki megengedi nekik, hogy határokat lépjenek át. Ha emberükre akadnak, akik nem veszik fel a kesztyűt, nem hagyják magukat felhúzni, akkor lefagynak, másik préda után néznek.



Nehéz percek ezek, nem mondom, de érdemes kitartani. Önző módon csakis magunk miatt. Népnevelési törekvéseinket teljesen fölösleges lenne bizonyos alanyokra pazarolni, saját lelki békénknek viszont jót teszünk. Meg jól van, na, a májunkat is hizlalja: remek látni, ahogy fortyognak a saját levükben. Végül is: ez egyfajta nevelés."