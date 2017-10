Nincs másik

Hetek óta nem végeznek mellrákszűrést a Honvéd kórházban, mert elromlott a gép – számolt be róla az országos sajtó egy nappal azelőtt, hogy az egyik szegedi gép is felmondta a szolgálatot. Persze van ilyen, hogy egy műszer elromlik, nem tehet róla senki. Arról azonban annál inkább, ha ez azt jelenti, hogy emiatt megáll az élet. Mert nincs helyette más, nincs B terv. Az egészségügyben pedig sajnos ez gyakran előfordul.



A héten adtuk át a szegedi stroke-osztálynak azt az ultrahangkészüléket, amely árának nagyobbik részét olvasóink gyűjtötték össze. Egy több mint 10 éves készüléket nyugdíjaztak azzal, hogy megvásárolhatták a berendezést. Amikor azonban azt kérdeztük, mi lesz a sorsa a matuzsálemnek, az intézetvezető professzor teljes természetességgel mondta: megtartják. Sosem lehet tudni – fogalmazott, utalva arra, hogy a semminél még egy kevéssé modern eszköz is jobb.



Kell a tartalék gép – ezt mindenki tudja, a nagy értékű műszerekből azonban az is öröm, ha egy van. Sok száz milliós tételekről beszélünk, a magyar egészségügyben pedig ritka az ekkora beruházás. Ahogyan a héten lezárult akciónk is mutatta, ennél jóval kisebb értékű berendezésekre sincs sokszor pénz – ma már gyakrabban lesz adományból műszer, mint központi beszerzésből. Hazánkban tehát nem is illik panaszkodni a hosszú várólistára vagy arra, hogy hazaküldik a betegeket egy műszaki probléma esetén – örülni kell, hogy legalább az elvi lehetőség megvan a modern diagnosztikára. Abban az országban, ahol vezető halálok a mellrák, vajon normális-e, hogy akik szánnak időt az egészségükre, és elmennek szűrővizsgálatra, azokat is elküldik.

Normális-e, hogy hetekig nincs ellátás a főváros egyik vezető egészségügyi intézményében, mert szerelni kell a gépet? Vagy egy másikban azért, mert ott meg olyan régi volt már, amit működtetni sem szabad. A szegediek szerencsések, mert itt van mááásik. De az sem normális, hogy ez nemhogy nem természetes és általános az országban, de belátható távolságban sincs az az idő, amikor esetleg az lesz.