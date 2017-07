Kemény dió, de úgy tűnik, egyszerre kellene mindkettőt teljesítenünk. Mert egyik oldalról jogos elvárás, hogy Magyarországon minél több gyerek szülessen. Másik oldalról viszont a munkáltatók egy része gusztustalan módon áll az anyukákhoz. Meg másokhoz is, de mivel magam is ebbe a táborba tartozom, én most csak ebből a szemszögből vizsgálnám a megkülönböztetést.



Emlékszem arra a fiatal nőre, aki elpanaszolta: egymaga maradt a négy gyermekével, és hiába próbálkozik, bezárulnak előtte a kapuk. Mert a legkisebb még óvodás, ezért nem hajlandó sem hajnalban magával vonszolni őket, sem három műszakba járni, hiszen nem alhatnak éjszaka felügyelet nélkül.



Vagy a több diplomát szerzett egyedülálló anyukára, aki az ország másik tájára is elköltözne egy jó állás kedvéért, de mihelyt kiszagolják a helyzetét, nem hívják be interjúra. Ez a két, nagyon különböző társadalmi rétegben élő asszony ugyanazzal szembesült: dolgoznának, de senkinek nem kellenek, és távmunkáról, rugalmas munkaidőről mintha még nem is hallottak volna a cégek.



Tudom, sokan vannak, akik nem tapasztaltak ilyesmit. És ennek örüljünk őszintén. Én magam is nagyon szerencsés vagyok, hogy soha nem kellett ilyenfajta – sőt, munkahelyen semmilyen – diszkriminációt átélnem. Nem is tudom, hogyan kezelnék egy olyan helyzetet kulturáltan, amikor valami olyasmiért néznek le, amiről vagy nem tehetek, vagy addig azt hittem, az jó.



Egyelőre nincsenek illúzióim. Attól félek, nincs az a jogszabály, amely ezt rendbe tudná tenni. Mert a bunkó kérdéseket, a jelentőségteljes pillantásokat nehéz tetten érni, bizonyítani és szankcionálni. Elsősorban nem a paragrafusokban kell ehhez rendet tenni. A fejekben.