Nyár, szabadság, agyrázkódás

Most már visszavonhatatlanul itt a vakáció, eltelt az első nap az iskolai szünidőből. A gyerekek örülnek, futkároznak, fociznak, gördeszkáznak, ugrálnak, bicikliznek, és közülük néhányan sajnos balesetet is szenvednek. Amikor a legidősebb lányom megszületett, vagy gyakoribbak voltak, vagy csak könnyebben megtaláltak azok a hírek, amelyek mászókáról leesett gyerekekről szóltak. A pár hónapos csecsemő mellett minden alkalommal azon tűnődtem, hogy vajon hol volt annak a gyereknek az anyja. Eltelt három-négy év, és gondolatban bocsánatot kértem mindenkitől, akivel kapcsolatban ezen törtem a fejemet. Rá kellett jönnöm ugyanis, hogy azok a szülők feltehetőleg ugyanúgy karnyújtásnyira voltak a gyereküktől, mint én.



Arra is rá kellett jönnöm, hogy balesetek sajnos történnek, azok számát és súlyosságát persze meg kell próbálni minél jobban csökkenteni. Azonban egészen addig, amíg a gyerekek többet mozognak, mint egy szobanövény, addig a nullára nem tudjuk csökkenteni a balesetek számát. Én például kifejezetten ellenzem, hogy egy gyerek (és egy felnőtt is) csak annyit mozogjon, mint egy szobanövény.



Arra viszont érdemes extra energiát fordítani, hogy ha már megtörtént a baleset, mihamarabb vigyük orvoshoz a gyereket. Lapunk nyolcadik oldalán a különböző rovarcsípésekről olvashatnak, a kilencedik oldalon pedig egészen részletes leírását találhatják meg az agyrázkódás tüneteinek, ami az elmúlt időszakban a leggyakoribb sérülés a nyári szünetekben. Ha a legapróbb jelét is észrevesszük a gyerekünkön, azonnal vigyük orvoshoz. Igazihoz, dr. Google ez esetben sem helyettesíti a szakembert.



Nem győzöm hangsúlyozni: a baleset bekövetkeztéért az esetek 99,9 százalékában nem a szülők a hibásak, ha viszont nem kap gyors orvosi ellátást a gyermek, arról minden esetben mi magunk tehetünk.