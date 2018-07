Nyaralunk?

Nyaralnánk, igen. Különösen, ha mi mindent megtettünk ennek érdekében. Azonban egy- két héten belül a többedik hírt kapjuk a problémákról. Kifizetett, de nem létező vagy más által is lefoglalt szállás, a légitársaság hibája miatt három nappal később érkező poggyász, eddig ezekről tudunk. Ott állni 1600 kilométernyire az otthontól, és rádöbbenni, hogy még sincs szálláshely... Tulajdonképpen a tavalyi nyaralásom alatt nem is volt olyan bosszantó az a háromnapos eső.



Mindenki másképp reagál az ilyen esetekre. Amikor a családdal hosszabb távra indulunk, a kocsiba mindig bepakoljuk a hálózsákot és a derékaljat, akkor is, ha panzióban foglaltunk szobát. Ha a kontinens másik végén derülne ki, hogy gond van a szállásunkkal, egy éjszakát egy parkban is el tudnánk tölteni, pláne ha mediterrán területen történik mindez. Ez nekünk nem is okozna problémát, kifejezetten szeretjük az ilyen kalandokat. Alapesetben legalábbis. Ha a gyerekek is ott lennének, vagy az eső is esne, netán hűvösebb lenne az éjszaka, akkor azért én is nagyon dühös lennék, és valószínűleg utólag sem tudnék nevetni a történeten. Mint ahogyan nyomdász kollégánk is horrornyaralásként emlegeti azt, amikor az odaúton elromlott a kocsi, aztán a helyszínen kiderült, hogy mégsem áll rendelkezésre a lefoglalt szoba. Közben a gyermekük is megbetegedett, úgyhogy az új szállás mellett még orvost is kellett keresniük.



A cikkünkben szereplő társaságnak szerencséje volt, az utazást szervező személy is azt mondja, hogy tanult az esetből, legközelebb másképpen intézi a szállásfoglalást. Valószínűleg azonban nem lett volna ilyen őszinte az ő mosolyuk sem, ha nem sikerül másnapra egy hasonló kategóriájú szállást találniuk, vagy ha nem lett volna náluk elegendő pénz annak kifizetéséhez.