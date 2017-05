Milyen hamar eltelt ez a tanév! – csodálkozott rá valamelyik nap a kisfiam. Tényleg, szinte most volt az évnyitó ünnepség, ácsorogtunk a diófa alatt, fogalmam sincs, hirtelen hová tűnt ennyi hónap. Mindjárt nyári szünet. Ha az elmúlt időszak elsietett mellettünk, ne reménykedjünk, a következő hetek rohanni fognak. A pályám elején tanárként dolgoztam. Idősebb, bölcs kollégám, Bandi bácsi mondta mindig: amit anyák napjáig nem tanítottál meg, azt arra a tanévre már felejtsd el. Szóval ezért, a nyárváró hangulat miatt rohan ilyenkor a szokásosnál jobban az idő.



A gyerekek vágják a centit, és egyre jobban örülnek, ahogy rövidül. A szülők is vágják – sok családban meg egyre inkább szorul ettől össze a gyomor. Ahol nincs nyugdíjas nagyi, megbízható nagytestvér, ott a szünidő felér az anyagi romlással. Az ember bizonyos életkor alatt nem szívesen hagyja egyedül a gyereket, keresni kell neki valamilyen tábort. Vagy egy nagyon olcsót, amely ha rosszul szervezik, szinte csak megőrző jelleggel bír. Vagy egy tartalmasat, ami viszont tízezrekbe kerül. Szorozva a gyerekek számával. Várostól is függ, de van, ahol a menőbb helyek már beteltek. Aki nem ébred elég korán, vagy szűkösebb a család költségvetése, válogat a maradékból.



Olcsó lenne azzal nosztalgiázni: „bezzeg az én időmben...". De tény, hogy sokat változott a nyári szünethez való hozzáállás az elmúlt évtizedekben. A mi nagyszüleink még ráértek vigyázni ránk, nem jártak el nyugdíj mellett dolgozni. A szüleink, ha nem is lazán, de kicsit nyugodtabb szívvel hagytak otthon, nem kellett internetes bűnözőktől, játszótéri pedofiloktól óvni minket. A vakáció az volt, aminek most is lennie kellene: falun nyaralás, játszótéri bandázás, egy hét Balaton a családdal. Becsülje meg az a szerencsés kisgyerek, akinek kijár ma mindez a jó.