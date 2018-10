Nyelvi örömök

Még abba a generációba tartozom, amelyik a nyolcvanas években csoportbontás nélküli iskolai nyelvoktatásban négy évig tanulhatott – oroszul. Nem is ebből nyelvvizsgáztam. De ennek nem a nyelv iránti ellenszenv vagy az orosz kötelező jellege volt az oka. Hanem az elavult pedagógiai módszerek, amelyek inkább elvették az ember kedvét a nyelvtanulástól, mintsem sikerélményt szereztek volna neki. Igaz, legalább a cirill betűs feliratokat el tudom olvasni – még ha azt nem is nagyon tudom, mit jelentenek.



Aztán középiskolában angolul igyekeztek megtanítani, nem a legnagyobb sikerrel. Merthogy itt is fontosabb volt, hogy a megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazzuk a megfelelő helyen, mint az, hogy bátran használjuk a nyelvet, azaz beszéljünk. Még ha azt nem is a leghelyesebben tesszük. Ugyanis a kommunikáció öröme fontosabb, mint az, hogy ötöst kapjunk a befejezett jelen tankönyvi szintű ismeretének visszaböfögéséből.

A másik probléma a diákok motivációjának hiánya, ami származhat akár a tanítás módszertanából is. Bár a motivációhiány egyébként is jellemző a mai diákokra, akik közül sokakat semmi más nem érdekel, mint hogy híresek legyenek, és gazdagok. Ami persze egyeseknek megy nyelvtudás nélkül is, de mégsem ez a jellemző. Az utóbbi évek fölméréseiből viszont az is kiderül, hogy a magyar diákok jelentős részének az anyanyelvű szövegek értelmezésével is meggyűlik a baja. Nehezen képzelhető el, hogy ez idegen nyelven jobban menne. Alapok nélkül ugyanis nem lehet építkezni, az alapba pedig beletartozik, hogy legalább magyarul tudjunk.



Az az angoltanár, akihez én is jártam, azt mondta, akkor magabiztos a nyelvtudásunk, ha azon a nyelven is álmodunk. Bevallom, nem tudom, milyen nyelven álmodom, de az biztos, hogy neki és egy kiscsoportos, beszélgetős angolkurzusnak köszönhetően elsőre letettem a nyelvvizsgát. És ez nem álom – papír van róla.