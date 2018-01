Kissé bizonytalan tanuló vezetős autó halad a Tisza Lajos körúton kedd reggel, valamivel fél 8 után, mondhatni a csúcsforgalom kellős közepén. Láthatóan keresi a helyet a párhuzamos beállásra a kakasos templom mellett, az elsőt még szűknek találja, de a másodikat, a tágasabbat – és az utolsó lehetőséget – megpróbálja. Túlhalad rajta, és hátramenetben beáll, ahogy kell. Lassan, de nem idegesítő tempóban, ám vizsgára siető, türelmetlen utasomból így is kiszalad, hogy biztosan pont ilyenkor és itt kell ezt gyakorolni?



Igen válaszomtól meglepődik, más is ezt tenné, de nem én vagyok mértékadó a volánnál – ott engem nem lehet felidegesíteni. Ezúttal is láttam, mire készülnek, nem értem utol őket annyira, hogy ezzel meghiúsítsam a parkolásukat. Ha nagyon rájuk tapadok, és engem is utolér még három-négy autó, akkor ott már nincs hátramenet, annak az üres parkolóhelynek „lőttek". Mögöttem sem dudált senki türelmetlenül, piros pont minden tegnap reggel arra autózónak.



Mert ezt ilyenkor kell megtanulni, hogy amikor a sikerrel vizsgázó mazsola először kerül majd egyedül élesben hasonló helyzetbe, akkor ne féljen megpróbálni. Orral is befértek volna, ha az oktató éppen csak be akart volna ugrani valahova egy percre, de itt láthatóan tanítás folyt, akkurátusan, ahogy kell.



Családommal, legközelebbi barátaimmal, sporttársaimmal kevés dologban nem egyezek, a legfontosabb szemléletbeli különbség talán a sietős vagy nem sietős közlekedés. Olyan nincs, hogy káromkodjak, vagy ne engedjek ki egy utasokkal tömött, indexelő autóbuszt a megállóból. Illetve nagyon-nagyon ritkán eshet meg. Ehhez az kell, hogy komoly késésben legyünk az emelt szintű írásbeli felvételi vizsgáról vagy az anatómia szigorlatról. Minden más esetben jön az „el kellett volna indulni időben", ami ott és akkor sosem hangzik jól. Sőt, talán idegesítő is.



A lényeg, hogy a sofőr maradjon nyugodt a volánnál!