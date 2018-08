Az elhunytaknak azt kívánjuk, mondja búcsúztatójában a pap, a lelkész: nyugodjék békében. Egy bevett fordulat, állandósult szókapcsolat, természetesen tartalommal teli. Ez nem mindig igaz. A vásárhelyi Kincses temetőben rendszeresen háborgatják az élőket, a hozzátartozókat és rajtuk keresztül a holtakat.



Olvasói jelzésre többször írtunk a különböző esetekről. A református sírkert gazos, főként a régebbi síroknál, emlékhelyeknél van olykor derékig érő növényzet. Azon kell átgázolniuk a hozzátartozóknak, egy-két kullancsot összeszedve. A szétszórt szemét sem ritkaság, az utak nem a legjobb állapotúak, és több hosszú hónap után csinálták meg a kerítést. A csőszházról nem is beszélve, amelyben emberek – a temetőgondnokság munkásai – tartózkodnak. Ebből az omladozó, kívül-belül rozoga épületből az igényesebb hajléktalan is hanyatt-homlok menekülne. Az ideiglenes ravatalozóból – még most is használják – pedig egyesek szerint már csak Mária, a kis Jézus és a bárányok hiányoznak, mert tökéletesen megfelel a 2000 évvel ezelőtti állapotoknak. Valóban érdekes, és már hónapok óta ideiglenes.



Legújabban az borzolja a kedélyeket, hogy az urnás parcellában a sírok közeléből, az utakról eltávolították a tujákat, virágágyásokat, koszorútartókat. Így nem tudnak méltó módon emlékezni az elhunytakra – az emlékezés virágait nem akarják a földre tenni. A családtagok úgy érzik: így szeretteik nem nyugodhatnak békében. De a sírkertbe járók szerint a temetőgondnokság és a sírkertért felelős lelkész sem nyugodhat, mindig „kitalál", akciózik valamit. Így nyugalom, béke sem lesz – az élők és a holtak világában sem. Pedig a költővel szólva: rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés.