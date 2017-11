Ahol teheti, próbálja csökkenteni a rekordmagas, 27 százalékos áfát a kormányzat, most éppen a hal van soron. Ha kötekednénk, azt mondanánk, okos, és sokkal többet hozhat a pozitív üzenet, mint amennyi pénztől elesik a költségvetés. Ennél érdemben jóval többet vitt a közös kasszából a sertéshús, a baromfi, illetve a tojás áfájának mérséklése – aminek a végén több pénznek kellett volna maradni a számlánkon.



Az elején még maradt, a végére már nem nagyon, és ez akkor is így van, ha minap a dráguló tojás kapcsán a Mars téri kereskedő megjegyezte, áfacsökkentés nélkül még drágább lenne a már ma is 60 forinthoz közelítő tojás. De így volt ez a sertésnél és a baromfihúsnál is, tavaly év elején és idén is aktivizáltuk lapunk áfakommandóját, „előtte-utána" táblázatokat készítettünk, vegyes eredménnyel. Eltekintve attól, hogy egy-egy multi vevőcsalogató akciója mennyire belezavart hatásvizsgálatunkba, a végén az derült ki, nem gyűrűzött be érezhetően a háztartások költségvetésébe az áfacsökkentés.



A sertésárat már nem mi alakítjuk – ahhoz kicsik vagyunk –, hanem az európai tőzsde, baromfinál a madárinfluenza húzta keresztül a számolgatást. A tojásnál legutóbb a fertőzött állomány pótlásának elhúzódása bizonyult komoly árdrágító tényezőnek.



És van egy másik vonal is, bárminek lehet csökkenteni az áfáját, ha a velük dolgozó emberek minimálbérét kötelezően kell emelniük a munkaadóknak. És nemcsak az állattartó telepeken dolgozók, a tojást csomagolók, a pincérek vagy a szakácsok növekvő bérköltsége csökkentheti az áfaemelés jótékony hatását, ezt az építőipar ugyanúgy megszenvedi. A megugró alapanyagárakat, vállalkozói díjakat nagyobb részben a munkaerőköltség növekedésére vezeti vissza a szakma.



Béremelés mindenütt kell, még ha az homályosítja is az áfacsökkentést.