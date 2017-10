Októberi lecke

A kedvenc színem az október. Bevallom, nem én találtam ki ezt a mondatot, olvastam valahol, és nagyon megtetszett. Leírhatnánk ennél nagyszerűbben ezt a sokszínű, verőfényes, gyönyörű hónapot?



A harmincegy napot, amelyben benne van még a bámulatra méltó életszeretet – de már a halál is? A látványt, ahogy a hullni készülő lomb olyan pompával kápráztatja el a szemet, hogy a szív is belesajdul? A tévedésből szirmot bontott virágot, rajta a nyári lendülettel zümmögő méhvel? Az óvatosan oszló párát, amely apránként, szemérmesen fedi fel a mögötte rejlő csodát?



Ünnep volt tegnap. Mindenki úgy ünnepelt, ahogy a szíve diktálta. Ki populizmussal, magamutogatással, ki csendben, egy dallal a lelkében és egy lyukas zászlóval a kezében. Az is sokat elárul rólunk, hogy vajon képesek voltunk-e egymás mellé állni a tömegben, vagy mindenki csak az általa elfogadhatónak vélt körben gyújtott gyertyát



. Eltöprengtem, vajon mit gondolnának a Corvin köz harcosai a mai Magyarországról – ilyennek akarták? Az október a színpompán túl évről évre két fontos ünnepet hoz számunkra. Mindkettő arra emlékeztet: akár magyar édesanya hozott a világra, akár más tájon láttad meg a napvilágot, ha a szíved magyar, tudni fogod, mit tegyél, amikor fontos ügyben kell döntened.



És ha jó választ adsz a sors kérdésére, megbánás nélkül, büszkén indulsz a vesztőhelyre, vagy kételyek nélkül, egy szál puskával a kezedben nézel a tank csövébe. Erre is tanít az október. Ugyanarra, mint a halálával is gyönyörködtető erdő. Vagy az elmúlásban hinni nem akaró méh.



Hogy mindig előre nézz, mindig van remény. Mert lehet, hogy éppen nem látszik a felhők miatt, de odafönt süt a nap, és nincs az a nehéz köd, amely egyszer fel ne szállna. És akkor végre eljön a tavasz. Az új élet. Az újjászületés.