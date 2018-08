Nem biztos, hogy jó ötlet egy hirdetőújságból előzetes informálódás vagy gyanú nélkül kiválasztani azt a „kereskedőt", akitől a télire való tüzelőt beszerezné valaki. Ez az egyik tanulsága annak a történetnek, amelyről kolléganőm ír a mai lapba.



Persze nem csak Nagymágocson bukkannak föl olyanok, akik kedvezőbb áron, számla nélkül kínálják a tűzifát – csak általában később szoktak megjelenni. Az efféle átverések egyébként évek óta bevett forgatókönyvet követnek. Ha nem kezd el gyanakodni a megjelenő platós teherautó mérete láttán, valószínűleg a zugárusokat most elzavaró olvasónk is pórul járt volna. Ő azonban, ahogy fogalmazott, nem most jött le a falvédőről. Sok idősebb ember azonban hisz az olcsóbb tűzifát kínáló emberben, aztán végül mindig kiderül, hogy a drágább fa olcsóbb lett volna. Egyébként, ha nem köbméterre adják az ilyen zugárusok a fát, hanem súlyra, akkor meg vizesen adják el. Olyankor a levegő helyett a vizet vásárolja meg a gyanútlan vevő, tűzifaárban.



Sajnos az idősebbek idegenekkel kapcsolatos túlzott bizalmuk miatt könnyen válnak a csalók áldozataivá. Elég, ha csak a számtalan unokázós csalóra gondolunk, akik azzal hívják föl az időseket, hogy fiuk, lányuk, unokájuk bajba került, és azonnal pénz kell nekik, azzal segíthetnek rajtuk. Persze a csalók magukon segítenek, miközben a hozzátartozók miatti aggodalommal remekül vissza tudnak élni. Sokan fizetnek is a semmiért. Mint azok, akik mágneses lepedőt meg csodapaplant vásárolnak egy termékbemutatón, ahol a „doktor úr" megvizsgálja őket, majd kijelenti, hogy szörnyű állapotban vannak, és a halál torkából csak az általuk kínált csodaszer húzhatja ki őket. Amelyre ők nagyvonalú kedvezményt, sőt részletfizetést is biztosítanak, mert annyira segítőkészek. Aztán kiderül, hogy a csodalepedőt tizedáron meg lehet vásárolni egy áruházban – kár, hogy az összegyűjtött pénzecskéjüket ebbe ölték.



Szép dolog a bizalom, de manapság sajnos luxus. Főleg, ha pénzről van szó.