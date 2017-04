Olcsó húsvét

Bizonyára mindenkinek van a környezetében olyan család, ahol csak ellenőrzött, minőségi, netán bioalapanyagokból főznek, a feldolgozott, ne adj' isten kész élelmiszereket pedig messzire kerülik. Ők azok, akik azt vallják, hogy igenis csak a jó áruért hajlandók pénzt adni, és akiket emiatt sokan sznobnak vagy egyszerűen idiótának tartanak.



Ez a vita a húsvét kapcsán most ismét fellángol: vannak, akik szerint tökéletesen jó a pácsóval felpumpált, kötözött hústermék, mások pedig akár több tízezer forintot is adnak egy disznócombért, mert szerintük csak az nevezhető sonkának. Persze addig, amíg csak vita van arról, ki a hülye azért, amit megvesz, nincs is semmi baj.



A gond ott kezdődik, amikor azok, akik hajlandók a minőséget megfizetni, már inkább csöndben vannak. Mert mára ők lettek a kisebbség. Akinek pedig nem futja a luxusra, csak köpköd rájuk – leginkább csak irigységből. Így inkább nem is mesélnek arról, mi kerül az asztalukra. Nem divat ma már dicsekedni, vagy olyasmiről beszélni, ami csak kevesek által elérhető. Csak az talál széles közönséget mondanivalójához, aki panaszkodik.



A legnagyobb gond az, hogy a minőségi élelmiszer már luxusnak számít. Hogy szemetet kénytelen enni a magyarok nagy része, mert csak erre futja. Persze megpróbálják meggyőzni magukat arról, hogy ez is van olyan jó, mint a drága – talán időnként sikerül is. De attól, hogy valamit sokszor mondunk el, még nem lesz igaz.



A vizes sonka is lehet finom, de ettől még nem minőségi. Ahogyan a felfújt kalács és az étbevonóból készült csokitojás sem. És így az ünnep sem, ha már akkor sem jut valami különleges, valami más az asztalra, mint a szürke hétköznapokon.