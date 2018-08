Olcsó nyaralás

A dínók miatt volt minden, a srácok látni akarták a kiállítást – mesélte Zoli, aki feleségével és két kisfiával idén nem a bevált bolgár tengerparti szállást választotta, hanem egy kényelmes szegedi panziót. A diploma óta nemigen jártak itt, a gyerekek pedig még nem is látták fiatalságuk meghatározó városát. Úgy spekuláltak, idén legalább spórolnak majd egy kicsit, a szokásos tíznapos fekete-tengeri nyaralás helyett biztosan kevesebből kijön majd egy hét a Tisza partján. Nem fogjátok majd unni? Kérdeztem először csodálkozva, hiszen Szegedet két-három napos turistacélpontnak tartják a szakemberek. Meggyőző volt a válaszuk: abból a dunántúli kisvárosból nézve, ahol ők élnek, a mi Porlódunk valóságos metropolisz.



Bár kétszer is bőrig ázott az egész család, végül a szegedi nyaralás tökéletesen sikerült. A fiúk odavoltak a dínókért is, de aztán kiderült: a vadaspark az elefántházzal még az őslénykiállításnál is izgalmasabb attrakció. Drágállották egy kicsit, de azért a szabadtérire is vettek jegyet. Csak azt sajnálták, a kisebbik srác úgy elfáradt az egész napos strandolásban, hogy anyukája vállán elaludt A notre-dame-i toronyőr végére. Még moziba is eljutottak, amire otthon nincs lehetőségük, mert a legközelebbi modern vetítőteremig ötven kilométert kellene utazniuk, így inkább tévéznek.



Egyetlen hiba csúszott csupán a számításba: a rövidebb útnak köszönhetően hiába kellett jóval kevesebbet költeniük idén benzinre, a szegedi egy hét semmivel sem lett olcsóbb, mint a tavalyi tíznapos bulgáriai nyaralás. Zoli elképedve sorolta, mennyit költöttek a strandon a napijegyekre, ételre-italra, a halászcsárdákra, fagyira, különböző belépőkre. Úgy fogalmazott, egy pedagógus-házaspárnak Szeged drága mulatság. Sok magánórát kell majd adnia, hogy helyrebillenjen a családi költségvetés. Nem bánták meg, mert jól érezték itt magukat, sok mindent láttak, még Ópusztaszerre is kirándultak, de legközelebb, ha spórolni szeretnének, körültekintőbben választanak majd célpontot.