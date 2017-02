Lassan eltűnik a hó, a jég. Marad a sár, a járdákon tócsák, a bosszankodás. Örülünk is, a fagyos napok és hetek után elviselhetőbb a hőmérséklet, nem kell a télikabátot teljesen begombolni, nyakunkat sállal körbetekerni, fázósan behúzni. A tél egyelőre kiengedett vasmarkából.



Nyáron történt, mégis fáztam. Régen, közel 10 éve, a vásárhelyi iskolaátszervezéseknél, amikor a Gregus Mátét házasították a Kossuth Zsuzsával. Leegyszerűsítve, a kisebb középiskola „kebelezte be" a nagyobbat, az országosan jegyzettebbet. A keresztelőről faggatózva előbb a Gregusban jártam, majd a Kossuthban. Utóbbinál, miután beköszöntem a portán, közölték: magát már várják. Nem hittem a fülemnek. Működött a forródrót, a kódolt félelem, az egzisztencia féltése. Nehogy olyat mondjak, mondjatok, hogy...



Azóta hasonlóval többször találkoztam, és legyünk igazságosak, nem csak Hódmezővásárhelyen. Van, aki nem nyilatkozhat, más nem mer nyilatkozni. Még fel sem tettem a nap kérdését a járókelőnek, közli: nem politizálok, nem foglalkozom semmivel – és siet tovább. Önvédelem. Ezen a hidegen a kabát nem segít. Ha nincs demokrácia, télen-nyáron fázunk, reszketünk. A sztorikat elmeséljük, újra és újra csodálkozunk, kínunkban röhögünk. Magunkon is.



Állítom: az emberek nem gyávák. Realisták. Tudják, érzik – éreztetik velük –, mit és mennyit szabad. Védik magukat, családjukat, nem akarnak fölöslegesen pofázni. Fáznak és várnak. A jobb, enyhébb időre. Az olvadásra. Valószínűleg azt sem bánnák, ha sár és rengeteg tócsa maradna utána. Most még fagy