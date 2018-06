Akadnak, akik már születésükkor szinte behozhatatlan hátrányba kerülnek kortársaikkal szemben. Kerekesszékbe kényszerülnek, mert nem fejlődött úgy, görcsössé vált az izomzatuk – járni, beszélni is nehezen tudnak. És nemcsak azért kell odafigyelni rájuk, hogy megértsük, mit mondanak. Hanem azért is, hogy tudjuk, mit szeretnének. Tulajdonképpen ez a története a 18 éves makói Henriettnek.



Henriett élni akar. Ebben támogatják szülei. Egy sulit már elvégzett, a számítógépes adatrögzítést tanulta meg. Most szőni tanul – többméteres rongyszőnyeg az eddigi eredmény –, és még 2 évig sajátítja el a szakma rejtelmeit. Szegedre jár, a támogatószolgálat szakemberei szállítják egy autista kisfiúval együtt. Most újabb jelentkezőket keresnek – finanszírozási okok miatt –, hogy folytatódhasson az útjuk Makó és Szeged között. Nem kevesebb a tét, mint az élete. Kicsit kevéssé dramatizálva, az önálló élet.



Először Henriett szülei is nehezen, szorongva engedték el lányukat egyedül „idegenekkel", de kiderült: ez a legjobb megoldás. Mert önállóságot ajándékoztak neki. Nem repkednek felette, mint egy helikopter vagy drón, állandóan figyelve. Saját élményei, örömei, titkai lehetnek, olyanok is, amelyeket esetleg nem oszt meg apával, anyával. Nem tartozik rájuk. Igaz? Esetleg a szülők elmehetnek dolgozni, közös programokat szervezhetnek, és a házasságuk nem megy rá arra, hogy minden pillanatban, percben görcsösen gondoskodni akarnak csemetéjükről.



Követni kellene a példát – nemcsak a fogyatékkal élő gyerekek családjainak –, és ehhez csupán három dologban kell bízni: önmagunkban, a gyerekünkben és a szakemberekben.