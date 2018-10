Egyre több karitatív szervezet van hazánkban, így Szegeden is, melyeken keresztül segíthetünk ruhával, tartós élelmiszerrel, könyvekkel a rászorulókon. Egyes szervezetek ételt is osztanak. Az viszont, hogy valaki drága orvosi eszközökkel és szakértelemmel segítsen beteg embereken, nem túl gyakori. Kolléganőm talált rá arra a hölgyre, aki cukorbetegeknek nyújt önzetlen segítséget. A cukorbetegségben szenvedő betegek száma világszerte rohamosan növekszik, ez alól hazánk sem kivétel. A KSH 2017-es felmérése szerint Magyarországon bő egy évtized alatt a kétszeresére nőtt a diabéteszesek száma, mára eléri az egymillió főt. Így egyre többen vannak azok, akik használják az inzulinkezelés eszközeit. Ők valószínűleg megtanultak betegségükkel élni, figyelnek magukra és a gyógyításukhoz szükséges speciális eszközeikre. Ám vészhelyzet mindig lehet, például a nagymamánál marad az inzulinpumpa a vasárnapi ebéd után, vagy elromlik egy rugó a berendezésben karácsonykor. Akkor, amikor minden zárva, és minden szakember pihen vagy szabadságon van. Ilyenkor – főleg a családtgok – bepánikolnak, hova rohanjanak, kit hívjanak. Erre talált megoldást az S. O. S. Help Ponttal Sahinné Molnár Edit. A hölgy önzetlensége, emberekbe vetett bizalma csodálatra méltó. Különösen megmosolyogtatja szívemet ez a mondat: „nem lehet mindig azt nézni, minek mi az ára vagy mit kap egy szolgáltatásért cserébe". A Magyar értelmező kéziszótár szerint az önzetlenség, hogy saját érdekeinket mellőzve mások javítására cselekszünk. Az önzetlen, odaadó ember nem a maga hasznát keresi, hanem mások javára cselekszik. Ahogy Edit is. Bízom benne, lelkesedése megmarad, és Help Pontja biztos pont lesz a cukorbetegek életében.