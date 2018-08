Kik fognak beköltözni a félmillió üresen álló házba Magyarországon? – teszi föl a kérdést az egyik internetes újság. Ettől összerándul a gyomor, amelyet az utóbbi időben idegen jövevényekről szóló hírekkel traktáltak, a futballvébé meccseinek szüneteiben is. Pedig mindenki idegen, aki bemegy egy üres lakásba, hogy megnézze, érdemes-e megvenni. Kinyitom a nagyszüleim házának bejárati ajtaját, megcsapja az arcomat az ismerős levegő, ami a vert falaktól, a mésztől, a szőnyegektől ilyen. Természetes, hogy minden üres ház elkezd – ha nem is romlani, de slamposodni, mint egy elhanyagolt ember. Az érdeklődő ránéz a repedésre, és zavarba jön. Én is. Beszélek. Elmesélem, hogy a hetvenes években heten laktunk ebben a házban: mi hárman a szüleimmel az egyik szobában, a mellettünk lévőben a legény nagybátyám, a következőben a nagyszüleim, a kicsiben pedig a dédnagyanyám. Ahogy az idegen felnéz a melléképület galambpadlására, elmondom, hogy apám egy ideig nem szerette, aztán meg egyszer csak minden hétvégén galambot ettünk, levesnek, tarhonyával, kirántva. És igen, ezek vert falak, de kemények, mint a szikla, nyáron itt nem kell légkondi. Az utca pedig azért ilyen görbe, mert nagyon régi: már az 1764–1784-es, első Habsburg katonai felmérés térképén is látható. Az érdeklődő azonban csak egy öreg házat lát, amelyet jobb lenne tán elbontani. Közel a templom, amelynek a harangszava túl hangos lesz hajnalban. Ha udvarias, nem mondja, hogy mindez nem tetszik.



Kik fognak beköltözni egy ilyen házba? Akik ilyenből jönnek. Akiknek megtetszik a hely, és már tudják, később lesz pénzük újat építeni. Akik az államtól segítséget kapnak használt lakás vásárlására, azok is előbb azt nézik, a közelben van-e nekik való munkalehetőség. És igazuk van. Ahol az új lakó azért jött, mert menekül – például az adósságtól – ott előbb-utóbb az önkormányzatnak is lesz feladata, és már nemcsak a házzal.