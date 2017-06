Orvosi adat

Na, akkor most tegye fel a kezét, aki már nézegette az ügyfélkapuján keresztül, milyen egészségügyi beavatkozásokon esett már át. Nyilván nem sokan. Ez az a dolog, amit az embernek eszébe sem jut ellenőrizni. Hiszen se haszna, se kára nincs abból, ha valami nem jól szerepel a nyilvántartásban, meg egyébként is: kit érdekel, ugye.



Hát megmondom, kit érdekel: az egészségbiztosítót és az orvosokat. Előbbi fizet, utóbbi fizetést kap az ellátásért. Mégpedig az alapján az elszámolás alapján, amit az orvosok küldenek be. Ha sok a beteg, vagy drága kezeléseket kapnak, akkor bizony cseng a kassza, ha nincs elég munka, akkor pedig üres marad.



Persze nem mondom, hogy egy-egy napvilágra kerülő ügy mögött csak a piszkos anyagiak állhatnak. Tévedések mindig előfordulhatnak. Az a sok név, meg kód, amik könnyen összekeverhetők, ugye – benne van a pakliban, hogy időnként valami félremegy. Vagy többször... A kérdés persze ilyenkor az, hogy mi van, ha kiderül a tévedés. Mondjuk, hogy a kihúzott fog visszanőtt, és kezelésre szorul. Ilyenkor vajon hogy megy tovább az elszámolás? Jó lesz az a másik fogra dokumentálva is? Hiszen úgysem érdekel senkit?



Megmondom, mi ezzel a bajom. Elmegyek egy orvoshoz, hogy gyógyítson meg. Megadom neki a személyes adataimat, és aztán a csanádpalotai eset rávilágít, hogy nincsenek biztonságban. Hogy direkt vagy véletlenül, az mindegy, de a lényeg, hogy bármire felhasználhatók. Eszköz vagyok: egy név, egy adatsor, ami akár nagy pénzeket is jelenthet. És őszinte leszek: nem szeretném, ha egyszer kiderülne, hogy hármas ikreket szült, féllábú, műfogsorral rendelkező nő vagyok – csak mert valakinek így sikerült elszámolnia a vakbélműtétemet.