Menni vagy maradni? Ez itt a kérdés. És most ne gondoljon valami meseszép, a világ végéig tartó utazásra, ahol pálmafák, büfé és vízi sakk várja, vagy az egyre több honfitársunkat foglalkoztató és csábító nagy nyugati kalandra, angliai vagy németországi munkavállalásra. Elegendő ahhoz ötven kilométer, hogy felmerüljön az emberben a kérdés, menni vagy maradni.



Hiába kicsi az ország, kollégám megyei autóbuszjáratokat számba vevő cikkéből kiderül, egyesek számára már ötven kilométer is leküzdhetetlen távolság ma Magyarországon. Ennyire van Királyhegyes Szegedtől. A Makó melletti, kicsivel több mint hatszáz lelkes faluból nem jár közvetlen buszjárat a megyeszékhelyre. Ezért a lapunknak nyilatkozó fiatal olvasónk hiába szeretne Szegeden dolgozni, ahol nagyobbak a lehetőségek, mint Makón, marad a Maros-parti városban, ahová huszonöt perc alatt bejut a faluból. Innen átszállással még ötven perc lenne Szeged a régi negyvenhármason. Várakozással együtt másfél óra az út.



Nagyon sok Budapest környékén élő és a fővárosban dolgozó örülne annak, ha csak másfél órát kellene utaznia az otthona és a munkahelye között. A többórás amerikai munkába járós példát már nem is említem, az már tényleg nagyon távoli, és számunkra felfoghatatlan.



A közlekedési infrastruktúra állapota, esetünkben a közvetlen autóbuszjárat hiánya mellett még sok minden más miatt nem vállalunk munkát az otthonunktól távolabb. Már évek óta mondják, a magyar gazdaság egyik nagy problémája a munkaerőpiac alacsony mobilitása. A munkavállalók nem szívesen utaznak 30–100 kilométert a munkahelyükre, és nem is szívesen költöznek el a lakhelyükről. Utóbbiban nemcsak az érzelmi kötődés játszik szerepet, de a lakásárak is jócskán határt szabnak. Amíg a fenti dolgok nem változnak, marad a kérdés, menni vagy maradni.