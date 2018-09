Óvodakeresés

Idealistán álltunk neki az óvodakeresésnek több mint tíz évvel ezelőtt, amikor a legidősebb gyerekem közelített a hároméves életkorhoz. Lelki szemeink előtt megjelent egy tágas, napfényes csoportszoba, egy hatalmas, parkosított udvar, két tündéri óvónő egy szintén tündéri dajka nénivel, valamint egy, a problémamegoldást álmából fölkeltve is készségszinten űző intézményvezető.



Aztán pofon vágott minket a realitás. Mert a fent felsoroltak nagyon fontosak, de ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz, akkor rájövünk: legalább ugyanilyen fontos a logisztika. Az óvodának könnyen megközelíthető helyen kell lennie, hogy gyorsan odaérjünk, onnan pedig a munkahelyünkre, és a reggeli és a délutáni csúcsban ne azon idegeskedjünk: elkésünk-e az irodából, illetve időben odaérünk-e a gyerekért. Az sem hátrány, ha bolt van a közelében, hogy a napi bevásárlást ugyanazzal az úttal el tudjuk intézni. Ekkor szembesültünk a következő problémával: ezekből kevés van, és gyakorlatilag telt házzal működnek. Nem véletlenül, hiszen mindenki ilyen óvodát keres, azok közül is elsősorban azokat, amelyek a legelején felsorolt körülményeket, vagy legalább azok egy részét is biztosítani tudják.



A tapasztalatok évek óta azt mutatják: a belvárosi, munkahelyekhez közeli, illetve a nagyobb lakótelepeken működő óvodák a legnépszerűbbek, a kisebb, külső városrészek óvodái pedig szinte versenyeznek a gyerekekért. A népszerűbb óvodákat a végtelenségig kellene bővíteni ahhoz, hogy mindenkit felvehessenek. Ez nyilván lehetetlen, ha egyszer fizikailag nincs hely, akkor újabb épületszárnyat sem lehet felhúzni. Könnyítene valamit a helyzeten, ha a kevésbé ideális helyen lévő intézmények nyitvatartását meghosszabbítanák.



Annak idején mi is kompromisszumot kötöttünk: a megközelíthetőségért, a tündéri óvónőkért és dajkákért cserébe lemondtunk a napfényes csoportszobáról. Parkosított udvar sem volt, de közel volt a liget.