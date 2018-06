Bajban vannak a szegedi vendéglátósok, mindenfelé azt látni, szakácsot, felszolgálót keresnek. Ha nem találnak megfelelő munkaerőt, lehúzzák a rolót. Kollégám az elmúlt két hétben legalább három szegedi étterem bezárásáról számolt be. Van köztük régi, közkedvelt hely, mely már gyermekkoromban is működött, de olyan is, amely csak pár éve nyitott.



Persze közben arról is hírt adunk, hogy egyre több gyorsétterem nyílik a városban. Ha török kaját, hamburgert vagy éppen gíroszt szeretnénk enni, alig győzünk választani a gyorséttermek közül. A kérdés: mi lesz a háromfogásos ünnepi ebédekkel vagy a klasszikus rántott hússal, mely számos család vasárnapjának kihagyhatatlan része. A hagyományos ételeket készítő éttermek megkérik az árat. Mondják, a kényelem és a minőség nem olcsó mulatság. Ha a másik oldalt nézzük, persze az is érthető, egyre kevesebben tudják megfizetni az éttermi szolgáltatásokat. Egy adag szegedi vegyes halászlé például 3200 forintba kerül.Gondoljunk bele, egy négyfős család ebédje levessel, főétellel és mondjuk egy-egy üdítővel legalább 15-20 ezer forint. A vendéglátósok azt mondják, nincs fizetőképes kereslet, kevés a szakképzett munkaerő. A vendégek azt, hogy drága az étel. És itt be is zárul az ördögi kör.



Tudják, miért olyan kicsik a panelházak konyhái? A párthatározat előirányzata szerint nem volt szükség rendes méretű konyhára, mert az elgondolás alapján mindenki vagy a munkahelyén vagy pedig valamilyen szocialista gyorsétteremben eszik majd mindennap olcsón és egészségesen. Úgy tűnik, ez a több évtizedes elgondolás most is időszerű, bár az vitatható, olcsó és pláne egészséges-e mondjuk egy csiliburger. Így marad a panírozás és a ragacsos kéz, és ha ügyesen csináljuk, ez idő alatt a kotyogós kávé is lefő...