Egyre több településen van közterületi kamerarendszer, mondván, ezzel növelhető a közbiztonság, elrettentheti a bűnelkövetőket. Okostelefonunkkal több mint 10 megapixeles képet készíthetünk, illetve HD felbontású videófelvételeket, de ha újabb típusú laptopunk van, már abba is viszonylag jó webkamerát szerelnek. Összességében egyre jobb minőségű felvételeket csinálhatunk, illetve rólunk is egyre részletgazdagabb videó készül, ha végigmegyünk a sétálóutcán.



Épp a személyiségi jogok védelme miatt a Google Street View elhomályosítja az embereket képein, ám egy amerikai szaklapban közelmúltban megjelent kutatási eredmény szerint akár a népszámlálást is forradalmasíthatják a tengerentúlon a mesterséges intelligencia bevetésével. A gép ugyanis amellett, hogy sokkal gyorsabb, mint az emberi feldolgozás, azt is megmondta, hogy hol hogyan is szavaztak a választópolgárok. A Google felvételein szereplő nagyjából 22 millió autó alapján a gép helyesen következtetett az adott környéken élők keresetére, etnikai és politikai hovatartozására, végzettségére. S ehhez nem volt szüksége arra, hogy magukról az emberekről legyen felvétele.



Mondhatjuk, hogy a „Nagy Testvér mindent lát", s bizony szép számmal vannak, akik leragasztják laptopjuk webkameráját, nehogy azon keresztül megfigyeljék őket, míg egyesek teljesen más szempontokat tartanak szem előtt, például a biztonságot. Egyre több járműtulajdonos szerel fedélzeti kamerát az autójába, ami jól jöhet egy baleset nyomán indult vizsgálatnál, vagy a biztosítónál kárrendezéskor. Ezekkel a videókkal egyébként személyiségi jogokat is sérthetünk, kiváltképp, ha feltöltjük az internetre.



A kérdés, mi a célunk.



Egy biztos: a megfigyelésre (is) alkalmas eszközökkel kapcsolatban sok a bizonytalanság. A kérdés, hogy mindez a diktatúrák által belénk nevelt paranoiából adódik, vagy tényleg felhasznál(hat)ja ellenünk a Nagy Testvér az innen-onnan begyűjtött információkat.