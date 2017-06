Pecsenyék lehetünk

Még csak mutogatja magát a nyár: a héten jön az első igazán komoly, tartós meleg. Jól időzítettek az időjárás-felelősök: kitört a vakáció, végre lehet strandolni, napozni. Azaz csak lehetne, de a meteorológusok közben kongatják a vészharangot, mert egy hét alatt második alkalommal regisztrálnak extrém erős UV-sugárzást. Ráadásul a veszélyes értékek egész héten kitartanak.



Sajnálatos, hogy hiába a figyelmeztetések, a legtöbben fittyet hánynak arra a tényre, hogy nem gyerekkorunk nyarait éljük. Azt az időt, amikor egész nap kint lehetett rohangálni félmeztelenül a szabadban, a naptejet is még csak Fabulon-Ági reklámjából ismertük, nem a saját bőrünkről, mégsem volt soha semmi bajunk. Ma már bizony éget a nap – a szó szoros értelmében. Akár negyedóra alatt elintézhetjük magunkat a déli órákban, a piros bőrszín pedig a legkevesebb. Bár véleményem szerint az is inkább ciki, mint elnézhető, de nagyobb probléma, hogy kifejezetten káros is. És nem csak arra az egy-két hétre, amíg fáj, meg rusnyamód hámlik.



Egyrészt sokkal hamarabb ráncosodik az a bőr, amit sokat égettek a napon, másrészt ezek a negatív hatások összeadódnak, és bizonyítottan összefüggésbe hozhatók a későbbi bőrdaganatok kialakulásával.



Aki azt mondja, kit érdekel, én nem szoktam leégni, vagy most van időm, úgyhogy most napozok, nagyjából úgy jár el, mint azok, akik szívják a cigarettát, mert a tüdőrák csak másokra veszélyes, vagy mérték nélkül vedelnek, mert mit nekik májbaj. Ha mindezt felnőtt teszi, lelke rajta, csak szimplán felelőtlen. Aki viszont kisgyermekével is kint napozik délidőben, mert szerinte mindenki hülye, aki az UV-veszéllyel riogat, az már egy másik kategória. Nekik üzenem innen: felelős szülő a nyaralás alatt is gondolkozik.