Pénzcsinálók

Híd lesz, pénz lesz – jelentette be Orbán Viktor Mohácson, amikor Csányi Sándor vágóhídját felavatták. – Terv még nincs – tette hozzá a miniszterelnök, de mégsem torpant meg az ígéretekkel, a Szeged–Pécs közötti négysávos autóút megépítését is elkottyintotta. Csányi eltökéltségén kívül szinte nem is kell más a megvalósításhoz, ecsetelte Orbán barátja jeles tulajdonságait.



Külön jó, hogy Mohácsra települt Csányi vágóhídja, mert így az is szemet szúrt a főnöknek, hogy Pécs és Szeged között a 180 kilométert nagyjából fél nap alatt lehet megtenni. Az mégis bosszant, hogy a négysávos út és a híd tervéhez (ami még nincs) az kellett, hogy a szegedi húsüzemben, ahova a Mohácson levágott disznókat szállítják feldolgozásra, fennakadások vannak, mivel döcögve mennek a kamionok.



Na, hát így lesz biztosan jó út, ez ne legyen akadálya a zökkenőmentes szalámikészítésnek. De ez csak az egyik része a bosszúságomnak. A másik az, hogy milyen tempó az, hogy „pénz lesz"? Ehhez azért piszok sok bankó kell. Ráadásul vajon mitől függ, hogy egyik-másik beruházásra rábólint a főnök, amazt meg nem tartja fontosnak. Ahol így aztán lehet, hogy soha nem lesz út. Orbán szerint mindez csak eltökéltség kérdése. Kinek az eltökéltsége szükséges? Az övé?



Aztán eszembe jutott Orbán személyi bankára. Naná, hogy lesz pénz. De csak arra, amire hirtelen Orbán rábök. A többi meg, hadd ne soroljam, hogy mi minden, mehet a levesbe.



Azt meg éppen a napokban tudtam meg, hogy a Miniszterelnökség ügyintézői, ha az uniós pályázatok 2014–20-as ciklusra eső 2700 milliárd forintját le tudjuk hívni, akkor kétévi bérüket megkapják jutalomként. Ez 5–10 milliárd forint körüli összeg kétezer emberre. Számoljuk már ki, hogy mennyit keresnek, akik gályáznak a kezük alatt. Majd ha eleget gályáztak, akkor a kalapból valahonnan előkerülnek a milliárdok.