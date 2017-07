Pénzégetés a köbön

Százezer forintból élnek családok a Kisteleki járásban, miközben Kistelek az előző uniós ciklusban évente 2,4 milliárd forint uniós pénzt költött el, az újban már meghaladták az ötmilliárdot.



Csak azt nem tudom felfogni, hogy mi a túróra megy el a rengeteg pénz.



Az elhíresült szellemkastély nyolcszázmillió forintja lényegében eltűnt, hiszen a legújabb infók szerint nem kapott több türelmi időt a magáncég, eladósorba kerülhet. Munkahely egy darabig nem lesz belőle, nemhogy jól fizető állás. Hiábavalónak látszik az ipari park is a városban, mert bár névleg betelepültek cégek, egyelőre ezek sem dolgoztatják a helyieket, pedig saját magukra elég sok uniós tízmilliót elköltöttek.



A városzöldítés hétszázmillióból hasznos, de biztos, hogy előbbre való, mint a helyben élők kiokosítása, hogy el tudjanak menni dolgozni?



A helyi polgármester szerint a közmunkások nagyobb része korábban napszámból élt, nem szoktak a kemény munkához. Szerintem igenis keményen dolgoztak, inkább a kilátástalanság zúzta szét őket.



Aztán itt van a Nemzeti Rugalmassági Terv, amire egy cég több száz milliót kapott. A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése volt a pályázat célja, de annak már nem láttam nyomát a kormányzati portálon, hogy teljesült-e a két évvel ezelőtt indult projekt, és milyen eredményét érzékelik a kistelekiek.



Kápolnák, vadászkastélyok épülnek, miközben az emberek többsége nyomorog. A francért nem lehet ezeket a százmilliókat inkább az emberek képzésére, a gyerekek magas szintű oktatására költeni? Most azt látjuk, hogy vannak kivételezettek, akik elviszik a százmilliókat. Egyesek még jól is sáfárkodnak vele. A többség viszont elégeti, a hamut meg elfújja a szél. A nyomor marad.