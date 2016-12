Petárdafrász

"Nyakunkon a szilveszter, úgyhogy itt az ideje, hogy barátságos, puha kuckót alakítsak ki az ágy alatt. Nem magamnak, hanem a macskáknak. Öt négylábúval élünk egy fedél alatt, akik közül négy egyébként rasszista. A cirmosok ugyanis egy emberként, akarom mondani macskaként, utálják a kék szemű fehéret. Igaz, időnként egymást is, úgyhogy olyankor nem győzöm összesöpörni a kitépett macskaszőrt, ápolni a kimart sebeket, szétválasztani a harcoló feleket. No azért nincs nagy panasz, a nap nagy része békében, csendes alvással telik.

Szilveszterkor viszont cirmos-félelem uralkodik a házban. A kand-urak és cicalányok együtt reszketnek az ágy alatt. Kivéve a fehéret, mert az süket. A cirmosok rettegnek az itt-ott, szabálytalan időközönként durrogó tűzijátékoktól, uram bocsá’ petárdáktól. Az ágy alatt viszont biztonságos, és legalább én is tudom, hogy jó helyen vannak. Egyáltalán, megvannak.



Az előző évek tapasztalatai szerint biztos idén is kutyák, macskák százai, ezrei indulnak majd fejvesztve világgá a kétlábúak szilveszteri szórakozása miatt. Olyankor még a kétméteres kerítés sem akadály egy ebnek. Ha mázlisták, rájuk akad néhány napos kölcsönös bolyongás után a gazdi, ha nem szerencsések, elüti őket egy autó, vagy kóborrá válnak örökre.



Szilveszter éjjel mindig teszünk egy sétát a kislányommal a városban. Milyen a gyerek? Ha már anya nem hajlandó tűzijátékot venni, akkor legalább a másokét lássa. Ilyenkor a frász kerülget, amikor a legváratlanabb pillanatban, a legváratlanabb helyről fellőnek egy vagy több rakétát. Legszívesebben fedezékbe vonulnék, vagy az ágy alá, a macskamenedékbe. Az elmúlt években a sétánk egy része azzal telt, hogy segítettünk a kutyájukat kereső családoknak az elmenekült jószág felkutatásában. Jelzem, nem sok sikerrel.



Kérem szépen, idén nem lehetne, hogy tűzijáték helyett húsfalatkákkal és kolbászkarikákkal „lövöldöznének" a kutyákra, macskákra? Ez az akció is biztos nagyot szólna!"