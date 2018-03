Pihenésre fel

Igazán elkényeztet bennünket idén a naptár. Hat éve nem jártunk olyan jól a munkaszüneti napokkal, mint idén: összesen kilenc alkalommal maradhatunk otthon tovább anélkül, hogy szabit kellene kivenni. Bár ezért kaptunk hat szombati munkanapot, azért valljuk be: ezek többségét nem sok helyen veszik komolyan.



Az első hosszú hétvége a mai munkanap végén máris elkezdődik, és bár a meteorológusoknak fogalmuk sincs, hogy ősz lesz, tél, vagy netán tavasz, ha az elmúlt napok időjárását vesszük alapul, jobban nem is alakulhatna a négynapos pihenő. Főleg azoknak, akik ezt meg tudják spékelni egy utazással is.



Nagy divatja lett mostanában a hosszú hétvégés turizmusnak: csak azért, mert két napnál több áll rendelkezésre, hogy együtt lehessen a család, aki megteheti, egyre gyakrabban költözik be erre az időre egy szállodába. Én speciel nem értem, miért gondolják sokan, hogy csak egy zsúfolt hotelben lehet a hosszú hétvégeken jót pihenni, de ez biztos azért van, mert én még ezt nem próbáltam. Mindenesetre örömteli, hogy egyre többen megengedhetik maguknak, hogy akár százezer forintos nagyságrendben is költekezzenek egy hétvége kedvéért.



Azok megnyugtatására pedig, akik ezt nem tehetik meg, elárulom: a hosszú hétvége nekik is ugyanolyan hosszú. Lehet, hogy nem wellnessfürdőben, csak az erkélyen napozva, és nem szállodai étteremben vacsorázva, csak a családi asztal körül, de a pihenés nekik is ugyanolyan értékes lesz. Azokkal szemben pedig, akik fizettek egy csomó pénzt azért, hogy turistaként Szegedre látogassanak, van egy hatalmas előnyük: nekik, ittenieknek a város látványa ingyen van – ráadásul nem csak egy hosszú hétvégére.