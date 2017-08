Pirézek és kálizok

A pirézek után már a kálizok említésére is hideglelést kapnak többen. A napokban lapunk közreadta az MTI hírét, amelyben az egy orosházi régészeti ásatásról számol be azzal, amint a helyi múzeum munkatársa magyarázza, hogy a leletek szerint muszlimok élhettek Orosháza térségében a 11–13. században.



A kommentelők közül néhányan kikeltek magukból, hogy az Index szerint királyok a migrók, lám-lám, már a Délmagyar szerint is – ez ám a propaganda.



Mikor térünk észhez, mikor vesszük észre, hogy a propaganda teljesen átmosta az agyunkat?



A pirézek esete jutott az eszembe rögvest: még 2007-ben (lám, akkor sem volt felhőtlen az ég, így elég jó talajra hullik a mostani, idegenek elleni uszítás) a Tárki egy kérdőívébe került kísérletképpen a piréz elnevezés mint fiktív népcsoport. A kérdező arra volt kíváncsi, hogyan fogadnák a megkérdezettek azok befogadását. És lőn, inkább befogadták volna az oroszokat és a románokat, mint a pirézeket. Akik nem is léteznek.



Nos, a kálizok azok a muszlimok, akik a 11–13. században élhettek a Kárpát-medencében, akár tetszik, akár nem. A tatárjárás utáni leleteket már nem találtak, valószínűleg a tatárok elüldözték őket.

Tessék lenyugodni... A szóban forgó hírt a királyság felügyelte hírgyártók ontották szét egyetlen szavahihető forrásként a magyar médiafelületen.



Aki pedig még így is irtózik mindentől, aminek bármilyen köze van az arabokhoz, az a szájára se vegye a Börzsöny, gyász és harácsol szavainkat, amelyek egyes feltételezések szerint tőlük kerültek a magyar nyelvbe.

A kaszabol szavunkat pedig kerülje feltétlenül, hiszen az is arab eredetű. A mészárosokat illették korábban ezzel a névvel. Magától kikopott.