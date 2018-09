Van a Telenor szegedi telefonos ügyfélszolgálatán egy úgynevezett készülékpróbapad, ahol a legújabb okostelefonokon tanulják a legmodernebb technológiát a társaság munkatársai. Így tudnak naprakészek lenni és tanácsot adni, ha technikai ügyben hívják őket telefonon, kérdeznek tőlük e-mailben vagy a Facebookon. Ha van technológia, amellyel nem könnyű lépést tartani, akkor ez a terület biztosan az.



Nagy sikert arattam, amikor megmutattam nekik igencsak öreg, már repedt kijelzőjű, magánhasználatú Nokiámat, amelyben ott van az elmúlt két évtizedem telefonszámokban. Sokat még 6 számjeggyel rögzítettem, és később úgy írtam eléjük egy 9-est. Ennek kapcsán – utalva a telefon tudására – már szűk 10 éve is úgy csúfoltak a kollégáim: piros gomb, zöld gomb. Én viszont ma is azt mondom nekik, mint akkor, versenyezzünk, ki meri, tudja eldobni messzebbre a telefonját. Eddig még senki sem állta a kihívást. Ha lesz, csak arra kell figyelnem, nehogy véletlenül a cégest hajítsam el.



Mások is ragaszkodnak régi készülékeikhez, a Telenor személyes ügyfélszolgálatán találkoztak olyan öreg telefonnal, amelyhez már csak a telekommunikációs múzeumban volt akkumulátor, de gazdájának ez nem volt akadály. Fogott két ceruzaelemet, voltot számolt, forrasztott egy kicsit, szigetelőszalaggal fixált, és a telefon minden további nélkül működött. Azt nem mondták, hogy milyen hibával kereste meg a műgyűjtő ügyfél a társaságot, de a készülék szuperált.



A Facebook nem ment rajta, meg sok más sem, az elérhetőséget viszont biztosította. Mert vannak már netnagyik, akik okostelefonjaikról elárasztják a világhálót az unokák képével, és vannak, akik csak telefonálnak. Ez utóbbiak ott vannak egy-egy családi csomagban, és évek óta szigorúan csak annyit telefonálnak, amennyit különben is ki kellene fizetni. Pontosabban még annyit sem, mert még egyszer sem lépték túl.