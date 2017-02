Fura tapasztalatokat szereztem az elmúlt napokban. Épp arról kérdeztem az egyik szegedi uszoda bérletesét, mikor jár le a medencébe. Válasz helyett rögvest áttért arra, hogy reméli, nem csak álom marad az új fedett létesítmény. Aztán ott ültem azon a lakossági fórumon is, ahol a tervezők azt az ötletüket ecsetelték, hogy nyári havon is szánkázhatnának a gyerekek a vértói dombon, ha műanyaggal borítanák egy részét.



Egy hang a háttérből azt duruzsolta: majd bilibe ér a kezük, hol lesz erre pénz? Mert a mi politikusaink hetet-havat összehordtak állami álmokról, nem csoda, hogy a helyi tervek kapcsán is elbizonytalanodik a nép. Hogyne tenné, ha a nagy pesti uszoda színpompás látványtervét és a megvalósuló méregdrága dobozt összevető újságírónak az illetékes szemrebbenés nélkül azt meri válaszolni: ja, a látványterv? Az csak blöff. A miniszterelnöknek meg belebicsaklik a gondolatmenete, ha váratlan fordulattal valódi kérdést kap az állami rádióban arról, mi lenne szégyen az olimpiai népszavazás kapcsán.



Talán maga a népszavazás? A kormányfő villámgyorsan le is álomgyilkosozta az aláírásgyűjtőket. Persze legutóbb Szegeden is kereste a szavakat, amikor a sajtótájékoztatón nekiszegeztem a kérdést, megvalósul-e a városnak ígért álomcsomag, mert több nagy ívű tervet állítottak már le. Kisvártatva azt mondta, amire ő a kezét adja, az úgy van. Látjuk. Vagyis inkább nem látjuk. Ezért lehet, hogy interjúkérésünkre még csak nem is válaszoltak? Vagy hogy elvétve kérdezhetik valódi újságírók?



Vagy hogy összességében félnek népszavazást tartani, ha nem ők találják ki? Mert ahogy Orbán Viktor mondta: akkor is többség lesz, nem egység. Néha eljátszom a gondolattal, mi lett volna, ha a mi vezérünknek egy időgép lejátssza lángoló fiatal demokrata korában, mivé válik röpke húsz év alatt... Nyilván harsányan nevetett volna még a feltevésen is: majd ha piros hó esik! Hát esik.