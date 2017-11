A hideg ráz, ha a saját ügyeimet kell intéznem bármilyen hivatalban vagy szolgáltatónál. De egy olyan hivatalban szívesen várakoznék a soromra, ahol négylábú vagy kétlábú, de szárnyas munkatársat is foglalkoztatnak. Nemrég adtunk hírt arról, hogy a mártélyi könyvtár ajtajába költözött egy cica. Lapunk olvasói is segítettek abban, hogy a legmegfelelőbb nevet kapja. Cicerónak az lett a feladata, hogy dorombolásával, hízelgésével örömet okozzon a könyvtárlátogatóknak.



Az egyik vásárhelyi töltőállomásnak is volt egy macskája. A négylábú benzinkutas éveken át üldögélt a fotocellás ajtóban. Borravalóként zsebelte be a mosolyokat, simogatásokat, amiket a tankoló autósoktól kapott. Amikor hírét vettük, hogy kiszaladt a 47-esre, és elütötte egy autó, sokan megsirattuk. Most a kübekházi polgármesteri hivatalnak is lett egy állati munkatársa, Pityuka, aki rövid idő alatt igen nagy népszerűségre tett szert. Bár két lába van, és szárnya is, Pityuka nem egy angyal. Kellett is egy figyelmeztető tábla, hogy harap. Mondjuk ilyen táblát más hivatalokban is ki lehetne tenni, ha Sacikamancika vagy Jóskapista harapós kedvében van... Akkor már inkább a papagáj csípjen belénk, mint ember legyen embernek farkasa. Pityuka a hírek szerint egyébként legálisan korrumpálható. Elfogadja az almát, cserébe viszont nem ad semmit, legfeljebb a hangos jókedvét, az pedig manapság mindenkire ráfér. Ezektől az állatoktól is lesz egy kicsit emberségesebb a világ. Mert az, mint tudjuk, mostanság egyre többször hiánycikk...