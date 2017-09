Plasztikközöny

Olyan méretű a műanyagszennyezés szerte a világon, hogy már az ételek, az italok és a levegő is tele van mikroméretű műanyagrostokkal. Mióta először olvastam, nem tudok nem gondolni rá: műanyag a babakanál nyele, műanyag a samponom flakonja, tele vannak műanyaggal a ruháim, nagyrészt műanyag a kedvenc táskám anyaga is. Körbenézek, és kiszúrja a szemem, pedig korábban csak legyintettem.



Mondjuk nem csodálkozom, ahogy telt az idő, a napi problémák megoldása fontosabb lett a világ megmentésénél. Ezzel egy időben sajnos szükségszerűen szűkült a látóköröm is, és ennek nem örülök. Ami húsba vág, ami a mindennapi életünket érinti, arra azonnal felkapom a fejem. A többinek viszont néha – az aktuális fáradtsági szintemtől függően – csak az elsuhanó árnyát látom, vagy az eredményét, amit gyakran már látni sem érdemes. Késő bánat, ugye.



Amikor nagyon fáradt vagyok, szeretném elhinni, hogy erőfeszítés nélkül is jobb lesz, hogy majd mások megoldják. Mégis folyton figyelmeztetem magam rá, hogy ébernek kell maradni a világ rezdüléseire, a közöny nem jó tanácsadó.



Felfoghatatlan mértékű a szennyezés, amiért mi magunk vagyunk a felelősek. Persze vannak, akik a kezdetektől fogva fáradhatatlanul sulykolják, hogy baj lesz. De úgy tűnik, bosszantó szélmalomharcot vívnak. Mert ez így könnyebb, akkor is, ha igazából kényelmetlen, mert energiát és időt kéne szakítani az egyébként is túlterhelt mindennapokból, hogy változtassunk. Mert valakinek elérhető alternatívát kéne mutatnia, ami felé lehet fordulni, és ami gyakorlati szinten is megvalósítható. Attól még ugyanis, hogy lassú a minket körülvevő pusztulás, pusztulás marad. És mire a következő generáció megtanulhatna számon kérni, nem lesz mit, hiszen addigra már mindannyiunkat felzabált a műanyag, amit mi engedtünk be az életünkbe.