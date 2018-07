Pontvadászat

Hajtás az év végi jegyekért, érettségi, majd lázas számolgatás, hogy mennyi is lett az annyi – tegnap este lezárult a végzős középiskolások kálváriája, kiderült, kit melyik felsőoktatási intézménybe vettek fel. Minimum két éve dolgoztak azért, amit most egyetlen pontszám kihirdetésével eldöntöttek a fejük fölött: ezzel mondtak ítéletet arról, megfelelő volt-e a teljesítményük ahhoz, hogy ott tanulhassanak, ahol szeretnének.



Ilyenkor mindig eszembe jutnak a különböző nevelési közhelyek, amelyek főleg bizonyítványosztás környékén lepik el a közösségi oldalakat. Sokan fennen hangoztatják, hogy nem attól lesz sikeres felnőtt valaki, hogy ötös volt matekból és történelemből is. Legyen gyerek, élvezze az életet, és felnőttkorában senki nem kérdezi majd meg tőle, hogy sikerült a magyarérettségije.



Kíváncsi lennék, azok a nemrég érettségizett fiatalok is így gondolják-e ezt, akik tegnap este zokogva borultak barátaik nyakába, hogy egy ponttal maradtak le a szakról, amit megjelöltek. Az az egy pont lehet, hogy éppen a tavalyi becsúszott matek év végi négyes volt, ami azért nem ötös, mert az egyik témazáró kettesre sikerült – éppen rossz napjuk volt, és amúgy se értették azt a tananyagrészt. Vagy az az érettségi négyes, amit a szóbeli miatt kaptak – pont azt a tételt húzták, amit rosszul dolgoztak ki. Egyetlen rossz nap, egyetlen rossz vizsga – és lehet, hogy teljesen más pályára áll az életük.



Igazságos ez így? Nem. De el kell fogadni: a jelenlegi rendszerben nem a tudás, hanem a vizsgaeredmény a mérvadó. Ezt kell figyelembe venni minden szülőnek, amikor megvonja a vállát, és azt mondja: nem számít, négyes vagy ötös az az év végi jegy. És persze a tanároknak is, amikor gond nélkül beírják a rossz jegyet annak is, akiről tudják, hogy jól tudja a tananyagot, csak a huszadik keresztkérdésre nem tudott válaszolni megfelelően.