A magyar sajtó farok csóválta kutyává változott – az egy éve kivégzett Népszabadság oszlopos munkatársa, a MÚOSZ elnöke, Hargitai Miklós fogalmazta meg ilyen frappánsan az elmúlt 12 hónap legfőbb tanulságát. Sokan abban reménykedtek, a kormányhoz közeli korrupciót is bemutató legfontosabb ellenzéki napilap



elhallgattatásával, beszántásával csillapodhat a hatalom média iránti érdeklődése. Azóta tudjuk, a Médiatanács asszisztálásával, közpénzből kistafírozott strómanok közbeiktatásával vidéki rádiók sorát és a megyei napilapokat is bekebelezte a kormányzat.



Azt mondják erre: visszabillent a baloldali-liberális médiatúlsúly, most állt helyre az egyensúly. Valójában a közel 90 milliárd forintból kormányzati propagandát harsogó MTVA és a megszerzett független médiumok révén kialakuló szép új médiarendszerünk nem garantálja, hogy a hazai sajtó képes lesz ellátni legfontosabb alkotmányos feladatát: a hatalom ellenőrzését.



Arról se legyenek kétségeink, a magyar sajtópiac legfontosabb szereplője igazából nem a kétszáz lapot birtokló, felcsúti gázszerelőből lett milliárdos médiacézár vagy többi bábfigura, hanem az őket mozgató és a kormányzat médiapolitikáját is irányító Rogán Antal.



A propagandaminiszter helikopterezését és a polgármesterként játszott szerepét a sokmilliárdos V. kerületi ingatlanpanamában többek közt a Népszabadság oknyomozó újságírói feszegették – ezért is kellett a napilapot örökre elnémítani.



Most Rogán felügyeli azt a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, amely 25 milliárdot költhet reklámra – közpénzből támogatva ezzel is a hozzájuk közel álló médiatulajdonosokat. Propagandaminiszterek dicsőséges szárnyalására és csúfos bukására ismerünk példákat a történelemből.



Azt mondják, akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt. Pórázon tartott, öncenzúrát gyakorló újságírók nem képesek betölteni az őrkutya szerepét, és nem fogják az emlékezésre sem figyelmeztetni az egyre feledékenyebbnek tűnő magyar társadalmat.