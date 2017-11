Porlód pora

A sugárúton, ahol másfél évtizede lakom, két nagy fa is állt az ablakom előtt. Az öregebbik, a szívósabb hárs még tartja magát, a fiatalabb, kőrislevelű juhart most vágták ki. Noha úgy tartják, ez a fajta jól tűri a városi szennyezett levegőt, az utóbbi években már haldoklott, nyár végére megadta magát, kiszáradt. Egyetlen fa pusztulásából persze butaság lenne messzemenő következtetéseket levonni, de vannak más jelek is. Hat-nyolc éve tűnt fel, hogy egyre elviselhetetlenebb télen a város levegője. Hidegebb estéken nem érdemes az utcára menni, mert szúrós, büdös levegőt szívhatunk néhol még a belvárosban is.Temesi Ferenc mára klasszikussá lett szótárregénye óta tudjuk, Szeged találó másik neve: Porlód – és a sok por tényleg régóta keseríti az itteniek életét. Emlékszem, annak idején Gregor Jóska mesélte, milyen reménytelen küzdelmet folytatott még „Európa legjobb porszívójával" is a legyőzhetetlen szegedi átok ellen. Pár éve vettem egy hazai fejlesztésű díjnyertes levegőszűrő-párásító berendezést, amit különösen fűtési időszakra javasolnak. Az egyszerű szerkezet ijesztett csak meg igazán. Hetente kell tisztítani: cserélni a vizét, kimosni a szűrőjét, ami annál feketébb, minél hidegebb van kint. Igazolja azokat a légszennyezettség-méréseket, amelyek azt mutatják: bár nincs már ipara, télen Szeged az ország legszmogosabb települései közé tartozik. Hogy miért, arra a villamoson kaptam választ, amikor azzal dicsekedett beszélgetőtársának valaki, hogy milyen hatékony a vegyes tüzelésű kazánja, még a PET-palackok és a fogkrémes tubusok is kiválóan elégnek benne.Végre egy kérdéssor, aminek van értelme, egy téma, amiről érdemes konzultálni! Ez volt az érzésem, miután kitöltöttem a kérdőívet, amit azért állítottak össze, hogy megtudják, mit gondolnak a szegediek, mit kellene tenni annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz. Lehet, hogy távolinak, elméletinek tűnik a probléma, de ha az Érzi a mindennapokban a klímaváltozás hatásait? kérdésen elgondolkodunk, rádöbbenhetünk, mennyire nem az.

