Porlód pora

Akkor most mi is oda jutunk, mint egyes kínai nagyvárosok polgárai, hogy légszűrő maszkot kell majd viselnünk, ha ki akarunk menni az utcára? – kérdi szegedi olvasónk, aki vasárnap reggel a rádióban hallgatta a híreket.



Ott mondták be az Országos Közegészségügyi Intézet figyelmeztetését: tovább romlott a levegőminőség az országban, olyannyira, hogy közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden szombaton már egyenesen egészségtelen volt a levegő.



A kellemes sétákra csábító gyönyörűséges és száraz vénasszonyok nyarának kellemetlen mellékhatása a legfőbb légszennyező anyag, a szálló por, ami olyan veszélyes, hogy egyes tüdőgyógyászok előszeretettel hívják csendes gyilkosnak. Hogy a légszennyezettséget mennyire komolyan kell venni, azt persze tudjuk, figyelmeztetnek rá a statisztikák.



Az Egészségügyi Világszervezet pár hónappal ezelőtt kongatta meg a vészharangot azzal, hogy nyilvánosságra hozta legfrissebb becslését: évente már hétmillió ember hal meg amiatt, hogy szennyezett levegőt kell belélegeznie. A WHO adatai szerint a szívproblémák 24 százaléka, az agyvérzések negyede, a tüdőproblémák 43 százaléka, de még a tüdőrák kialakulásának 29 százaléka is a légszennyezettség számlájára írható.



A világon 10 emberből 9 súlyosan szennyezett levegőt kénytelen belélegezni – így azt is mondhatnánk, Szegeden még jól állunk: az év nagy részében itt tiszta a levegő. Ha a legfőbb helyi szennyező, a távfűtő cég is megvalósítja 21 milliárdos geotermikus projektjét, még javulhat is a helyzet.



Azt ígérik, a zöldenergiára való áttéréssel 35 ezer tonnával kevesebb szén-dioxidot pöfögnek a levegőbe, 5 év alatt 40-45 százalékkal tudják majd csökkenteni károsanyag-kibocsátásukat.



Azt azért ne reméljük, hogy ettől egy csapásra Szeged válik Magyarország Bázelévé, és innen is palackozva exportálják majd az oxigéndús alpesi levegőt. Temesi Ferenctől tudjuk, Szeged már a Szetáv előtt is Porlód volt, és a reménytelenül szálló alföldi por ellen érdemes ugyan küzdeni, ahogy csak lehet, de a jövőben is együtt kell vele élnünk.