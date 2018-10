Sokat hallunk a globális felmelegedésről, a környezetszennyezés káros hatásáról, ám legtöbben nagy valószínűséggel legyintünk egyet. Ááá, minket ez úgysem érint. Vagy mégis? Ha csak az idei évet nézzük, márciusban mínusz 20, októberben plusz 25 fokok repkednek. Az aszályról nem is beszélve. A Wikipédia megfogalmazása szerint az aszály olyan időszakot jelent, amikor jelentősen kevés csapadék hullik, vagy ha a csapadékmennyiség el is éri a megszokottat, a magas hőmérséklet miatt a talaj párolgási vesztesége jelentősen megnő, hosszabb időre szárazság áll be. Most előbbiről beszélhetünk, hiszen lapunk tegnapi számában megírtuk: ebben a hónapban a csapadékmennyiség nem érte el a 10 millimétert a Dél-Alföldön. Ez az elmúlt 70 évben mindössze 13-szor fordult elő. Ilyenkor az őszi vetések tetemes kárt szenvednek, a talaj nem készíthető elő kellően a tavaszi vetés alá, az elvetett mag hiányosan kel ki, s ami kikelt, az sem fejlődik megfelelően. Kolléganőm mai cikkéből kiderül, a gazdák áhítozva várják az esőt, hiszen porzik a határ. A mezőgazdasági szakemberek azt mondják, rég nem volt ilyen rossz szezonkezdés, mint most. Az esedékes őszi szántás és a kenyérgabona vetése így nehézkes, kelésük pedig szinte lehetetlen ilyen alacsony nedvességtartalom mellett. Folyóink is apadnak, a Dunán és a Tiszán minden eddiginél alacsonyabb vízállást mértek. A szárazság egész Európát érinti, sőt, augusztusban az ausztrál gazdákat sokkolta egy állva kiszáradt kenguru csontváza.

Nálunk egyelőre csak a mezőgazdaságban dolgozók panaszkodnak, jövőre, ha drágul a kenyér vagy a sör, már mindenki fog. Akkor már nem legyinthetünk.



És bár a gazdák azt mondják, csodák nincsenek, reménykedhetünk benne, mégis vannak. Ami azonban valószínűbb, igazuk lesz a természetvédőknek, és nekünk is sokkal többet kell tennünk környezetünk védelmében.