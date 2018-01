Prémium kategória

Sándorfalvi tanyán is lehet prémium kategóriás termékeket készíteni – ez derül ki Dunszt Zsolt és Rose András történetéből. Budapesti luxusszállodába, a Nagyvásárcsarnok egyik elit üzletébe, szegedi és fővárosi séfeknek is szállítanak minőségi húskészítményeket, de a termékek Londonba, a híres Harrods áruházba is eljutnak.

Az idevezető út képletesen és ténylegesen sem egyszerű, utóbbira kollégám a sártenger kifejezést használta. A képletesen idáig vezető úton pedig van kiskocsma, sokcsillagos hotel étterme, ausztriai és németországi munkavállalás, hazai és külföldi főnök egyaránt. A jelek szerint az összes nehézség megérte, annak ellenére, hogy a sándorfalvi manufaktúra egyelőre veszteségesen működik.



Nagyszerű dolgokról beszél ugyanakkor Dunszt Zsolt. Szerinte például fontos része a vendéglátásnak, hogy a vetőmagtól a tányérig ismerjük az étel útját. Örvendetes ilyet hallani-olvasni az olyan hírek tengerében, mint hogy a bélszín helyett hátszín, szürkeharcsa helyett jobb esetben afrikai harcsa, rosszabb esetben pedig pangasius kerül a vendég tányérjára. Ezeket persze az egyszeri fogyasztó többnyire nem veszi észre, legfeljebb azon tűnődik el, hogy miért dicsérte agyon a szomszédja a borjúból készült bécsi szeletet, miközben az íze érdemben nem tér el a rántott karajétól.



Azt persze még el kellene érni valahogy, hogy a kereskedő ne duplaannyiért adja az ilyen prémium kategóriás termékeket, mint amennyiért a termelőtől megvette. Sokkal több mindenkihez juthatna el, és sokkal több mindenki tapasztalhatná meg, hogy mennyire nem mindegy, mi kerül azt asztalra otthon. Ugyanez elmondható egyébként a pohár tartalmáról is, mindegy, hogy gyümölcsléről, borról vagy pálinkáról van szó.



Mindenesetre mi itt a szerkesztőségben nagyon drukkolunk Dunszt Zsoltnak és mindenkinek, aki hasonlóan gondolkodik, és dolgozik is érte.