Programozók

Kevés keresettebb szakma van ma Magyarországon és Európában, mint az informatikusé, a piac minden mennyiséget felvenne hardveresekből és szoftveresekből. Aki programozást tanul, és ért is hozzá, bárhol eladhatja magát. Még inkább igaz ez, ha ennek kapcsolódása van az autóiparhoz, illetve a beszállítókhoz, márpedig az irányítástechnikának bőven van – Magyarország pedig járműgyártásban erős.



A napokban a szegedi Agórában versenyző programozó fiatalok tehát biztosan jó pályát választottak. Ez a terület már sokadszorra tölti meg a szegedi intézményt élettel, túl azon, hogy legfelső emeletén ott az állandó informatikatörténeti kiállítás. Legutóbb talán Kürti Sándorra, az adatmentéssel és -biztonsággal foglalkozó Kürt Zrt. alapító elnökére telt meg így a nagyterem érdeklődő fiatalokkal, akik akkor sem mentek hiába.



Mert az információtechnológia (IT) biztonságán a legnagyobb lyuk az emberi oldalon van. Amíg a közlekedésben nem szabályozták, hogy csak az ülhet a volán mögé, aki megszerezte a jogosítványt, addig a legnagyobb probléma ezen a területen is a humán rész volt. Ma egy pszichésen beteg ember leülhet a számítógépe elé, és ott veszélyes dolgokra képes – akár megrendelésre is. Bárki elbújhat változó IP-címek mögé, így lehetetlen nyomon követni, ki ül a monitornál – ezért mindenki próbálja óvni a rendszerét.



Ma munkaadók különböző felkészültségi szintű fiataloknak is képesek állást kínálni, hiszen nem győzik kivárni az egyetemi szintű szakember-utánpótlást. Akkora a felvevőpiac, hogy a kevésbé bonyolult feladatokra kisebb tudással is beérik. Szegeden is indult már olyan képzés – országosan már több is –, ahol öt hónapon át tartó, valóban intenzív, teljes munkaidős tanulással nulláról a junior programozói szintre juttatják el a fiatalt. Erős angollal és ezzel a „papírral" már elindulhatnak állást keresni.