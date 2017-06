Nem kapkodós fajta a magyar, különösen nem a mobil-feltöltőkártyás. Négy nappal a határ-

idő lejárta előtt az előre fizetős SIM-kártyák tulajdonosainak csupán 60 százaléka vette a fáradságot az adategyeztetésre, pedig interneten, telefonon és személyesen is megtehetné, sőt a királyi posta is ajánlja szolgálatait az ügyben. És tényleg bolondbiztosan egyszerű a képernyő előtti adategyeztetés, eddig pedig a mobiltársaságok is megoldották, hogy ne legyenek a pultjaik előtt hosszú sorok.



Tény ugyanakkor, hogy a rég nem aktív, feleslegessé vált SIM-kártyák adatait sokan szándékosan nem egyeztetik, egyszerűen nem kívánják tovább használni – ahogyan ez feltételezhető is volt. A nem mozdulók között vagyok én is: kisebbik lányom nemrégiben lett jó feltétekkel rendes flottás előfizető. Nem jeleztük a feltöltőkártyás mobiltársaságnál, úgy véltük, majd látja, hogy nincs a számról hívás. Gondoltuk, jó lesz tartaléknak, játszótelefonnak, ha olyan helyre megy a gyerek, hogy a sajnálnánk a „templomba járót", vagy egyszerűen csak elveszíti azt.



Jó példája vagyunk a szigorítás egyik pozitív mellékhatásának, a terroristák – és persze a hazai bűnözők – eldobható telefonjainak csökkentésén túl a kép is tisztul. Valamivel kisebb számok szerepelnek majd a mobilcégek győzelmi jelentéseiben, már ami az ügyfélszámot illeti, és ezek valószínűleg már tényleg igazi használók lesznek. Várhatóan több mint egymillió mobiltelefon némul el szombaton, és sokan lesznek, akik nagyon meglepődnek. Az elnémulók között lesz bőven olyan kártya is, amelyen soha nem beszéltek, mérőórákban, kapunyitókban biztosították a kapcsolatot. Nem jön majd az áram vagy a gáz, de még nagyobb lehet a baj, ha nem szólal meg a feltöltőkártyás autó- vagy házriasztó.