Rímbe szedve

Az egyik kolléganőm mesélte tegnap, a költészet napján, hogy a férje nagymamája még ma is több száz verset tud fejből. Mindig elcsodálkozom rajta, hogy az idősek hogyan képesek ezt a tudást megőrizni, amikor mi még a nyamvadt telefonszámokkal sem boldogulunk. Talán arról van szó, hogy ezek a versek a maguk sűrűségében maradandó élményt, tapasztalatot, bölcsességet adtak annak idején azoknak, akik megtanulták – ezért bevésődtek. Bár nyilván memóriafejlesztésnek sem utolsó a verstanulás, szerintem csak az marad meg az ember fejében, amelynek valami hétköznapiságon túlmutató jelentőséget tulajdonít.



Úgy tűnik, manapság kevés olyan költő van, akiről ez elmondható – a könyves eladási toplisták erről árulkodnak. Nem vásárolunk ugyanis lírát. A toplistákat a próza, főleg a ponyva uralja. Persze annak is örülhetünk, hogy az emberek egy része egyáltalán a kezébe vesz könyvet, de ennek az olvasásnak már más a funkciója, mint a költészet kapcsán emlegetett katarziskeresés. Azért olvasunk, hogy kikapcsolódjunk, nem azért, hogy néhány tömör sorban meglássunk egy-egy időtállóan döbbenetes igazságot.



Azok a mai ismertebb költők pedig, akik kicsit is felkavarják az állóvizet – korántsem úgy, mint mondjuk a maga idejében József Attila –, kapnak hideget-meleget. Elég, ha megnézzük, hogyan esnek egymásnak a kedves olvasók a Facebookon Lackfi János vagy Varró Dániel szatirikus szösszenetein.



A versírás és versfogyasztás szerencsére nem halt ki a negyvennél fiatalabbakból sem, csak átalakult. Ott vannak olyan zenekarok, mint a Kispál és a Borz, a Quimby, a Punnany Massif vagy a Halott Pénz, amelyek szövegeikben a 20–40 éves generációk életérzését, világlátását sűrítik rímekbe. És évek óta nagyon népszerűek a slam poetry előadások is, ahol nyitottan verselhet bárki egy színpadon.



Amíg pedig a verselés bármilyen formája népszerű, nincs okunk temetni a költészetet.