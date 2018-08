Az a hír volt az első, amit ma hallottam, hogy egy motoros ütközött teherautóval Szegeden, a Rókusi körúton. Ezután a Kossuth Lajos sugárúton történt baleset. Legyinthetnék is, hogy ez csak az „átlagos" reggeli csúcs és az ahhoz kötődő koccanások. De valahogy nagyon nincs rendben a közlekedési morálunk. Többféle szemszögből látom, ki hogyan ügyeskedik, hogy minél hamarabb elérje az úti célját. Gyalogosként, kutyát sétáltatva idegesítenek azok a biciklisek, akik a járdán tekernek. Biciklisként bosszant a velem szembejövő, irányt tévesztő bringás, aki nem képes elfogadni, hogy a kerékpársáv is lehet egyirányú (lásd: Vásárhelyi Pál utca). Motorosként nem győzöm számolni a mellettem 60–70 kilométer per órával elszáguldó autókat, miközben én a megengedett legnagyobb sebességgel, 50-nel haladok. Amikor autóba ülök, akkor leginkább az őrülten előzgető luxusautósok hoznak ki a sodromból. Nem ritka, hogy fél perc előnyért hajmeresztő mutatványokra képesek, balesetet kockáztatva.



Úgy tűnik, ahogy egyre több a kocsi, és egyre jobb a teljesítményük, mi, közlekedők is mintha kényszert éreznénk, hogy rohanjunk. És ha megtörténik a baleset, sajnos általában a gyengébb, a szabálykövető húzza a rövidebbet. A mindenfelől légzsákokkal körülvett luxusautós rendszerint karcolások nélkül száll ki a járművéből. A másik meg le van sz..va.



A napokban különösképpen aktuális, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, és kicsit visszább vegyük a lábunkat a gázpedálról. Hétfőn kezdődik az iskola, a szülők már nemcsak munkába igyekeznek, hanem a suliba is a lurkókkal. A tömegközlekedési eszközök is újra dugig lesznek. Mindemellé – ne felejtsük el – továbbra is a fél város le van zárva az útfelújítások, építkezések miatt. Ilyenkor még a legrutinosabb sofőrök is belefutnak olyan helyzetekbe, amelyeket nem tudnak jól kezelni. Szóval én továbbra is maradok óvatos duhaj az utakon. Nem érdekel, ha ez nem trendi.