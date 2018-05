Kedvenc vendéglőmben szinte hetente találkozom új arcokkal. Az, hogy ilyen sűrűn váltják egymást a pult mögött, az asztaloknál a fiatalok, azt jelzi, olyan időket élünk, amikor az alkalmazottnak nincs vesztenivalója. Kicsit több fizetésért hajlandó azonnal odébbállni, és biztos lehet abban, nem marad munka nélkül. Különösen élesen látszik ez az idegenforgalom főszezonjában, amikor a nyelvet kevésbé beszélők a Balaton felé veszik az irányt, a többiek pedig egy vagy két országhatárral arrébb keresik a boldogulást. Igazuk van: aki nem igyekszik a lehető legmagasabb fizetést kiharcolni magának, tulajdonképpen saját magát lopja meg. Így fordulhat elő az, hogy miközben a gazdasági válság már csak az emlékeinkben él, most újra büfék, vendéglők, kocsmák zárnak be.



Mindezzel együtt különösen érdekes az, hogy – mint az egyik ezzel foglalkozó portál adatsorából kiderül – a legalacsonyabb fizetések a legnagyobb munkaerőhiánnyal sújtott területeken vannak. Ezek egyike továbbra is a vendéglátás. Nem vagyok gazdasági szakember, de el tudom képzelni, hogy ami első pillantásra ellentmondásnak tűnik, valójában maga a helyzet magyarázata. És azt is, hogy egyben utal a megoldásra: az üzletből származó haszonból többet kellene adni azoknak, akik azt megtermelik, különben le lehet húzni a rolót. Ez már csak azért is megfontolandó, mert egyébként vendég van bőven – néha még a bezárt falatozó előtt is toporog belőlük annyi, amennyi akár a tisztes haszonhoz is elegendő lenne.