A legtöbb házasság úgy működik, hogy az egyik fél erősebb, dominánsabb. Uralkodik, vagy másképpen: összetartja a családot. Ez a viselkedés felfedezhető minden emberi kapcsolatban, baráti társaságoknál, munkahelyi kollektíváknál. Mindig akad egy-két hangadó, aki tematizálja a közösséget, megmondja, mi a fontos, programokat szervez, cselekszik. A többiek mennek utána, olykor csendben, egymás közt morgolódva. Néha kialakul vita, veszekedés, majd marad minden a régiben. Mert úgy jó, úgy kényelmes.



Egyszerűbb úgy vezetni, ha megmondom, ez lesz, mint mindent megbeszélve, a másik féllel egyeztetve, kompromisszumot kötve. Az ország esetében is ez a helyzet. Ezt is teszik. Orbán Viktor miniszterelnök és csapata rossz házasságban él az itt lakók nagy részével. Tutira mennek: másfél-két millió szavazójukat igyekeznek megtartani, csak hozzájuk, nekik beszélnek. A többiekkel állandóan perben, haragban, vagy ahogy a Fidesz–KDNP-kormánynál szokás, háborúban állnak. Élnek. Mostanában állandó a veszekedés (tüntetés), amivel nem törődnek. Pedig jelzi, valami baj van. Látszatgesztusokat tesznek, hogy azt hihessük, az történik, amit akarunk, és úgy, ahogy szeretnénk. Mint a házasságban: megvesszük, mert ugye, drágám, neked is tetszik ez a szép piros autó? Válasz a kérdésben. A nemzeti konzultáció is azt az illúziót kelti, hogy Orbán Viktorék kíváncsiak ránk. A véleményünkre.



De ez egy rossz házasság, amelynek alig egy év múlva válás lehet a vége. Ez mindkét félen, illetve a harmadikon, a választhatón, választhatókon is múlik. Utóbbiak nem meggyőzők. Nem hisszük el, hogy erősebbek – azzal együtt, hogy esetleg szimpatikusabbak, demokratikusabbak, vagy annak tűnnek –, mint a mostani párunk. Ha ez nem sikerül, jöhet a házasságoknál működő reflex, ösztön. Maradjon a régi rossz, a biztos – minden hibájával –, mint az új, a bizonytalan.