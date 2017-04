Rómaiak, menjetek haza! – írná fel a Názáreti Brian a Monthy Python Társulat zseniális paródiájában a falra a római megszállás ellen tiltakozva. Végül egy római katona segítségével sikerül, aki élvezi, hogy kioktathatja a latin helyesírás és nyelvtan szabályaiból. Abszurd? Az, de illik a hangulathoz így húsvét előtt.



Tüntetésekkel megyünk bele az ünnepbe. Megfeszítés, kereszthalál, feltámadás, újjászületés – azon kellene járnia az eszünknek, mi értelme volt. Vagy ha más nem, azon, hol akciós a csokitojás és a vízzel telenyomott sonka. Igen ám, de közben az ország, amelyben ünnepelnénk, az abszurd olyan terepévé változott, hogy csak kapkodom a fejem. Hallották például, hogy a CEU védelmében szervezett vasárnapi tüntetésre repülővel utaztatta Soros György az embereit? Megírta az újság? Mondta egy beszélő disznósajt? Ki tudja azt már. Azt nem tudjuk pontosan, szerdára mennyi repülőt, buszt és aktivistát mozgósított Soros, és hogyan oldották meg a parkolást.



Feltámadásról szó sincs, inkább egy újabb filmet hívhatnánk segítségül leírni a helyzetet: Vissza a jövőbe. Hallottuk már Orbán Viktor háza táján zúgni, hogy ruszkik, haza. Csak akkor ők mondták, most meg nekik. Újjászületés helyett visszafordulunk az ártatlan gyerekkor felé. Régen minden jobb volt, legyen hát megint régen.



Ahhoz meg lassan tényleg csak az oroszok hiányoznak. Őket már ismerjük, és most egyébként is sok a közös pont kormányszinten. Az ő országuk nagyobb, a vezér pocakja meg kisebb, de ők sem szeretik a külföldiek pénzelte civileket, a nemzetközi egyetemeket, a nagyszájú nőket meg az engedetlen médiát. Senkit, aki ellentmond. Ráadásul szívesen építenek nekünk atomerőművet, és nem haragszanak meg érte, ha teszünk cserébe egy-két apróbb szívességet. Mondjuk futtatunk egy hasznos kis orosz programot a nemzeti konzultációs weboldalon, amely regisztrálja a kitöltők adatait. Vagy bezárjuk a CEU-t, ha már. Egy vezér sem szereti, ha kritikus értelmiséget képeznek hatmillió kilométeren belül. Feszüljek meg, ha értem, miért.