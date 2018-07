Saját kenyér

Ha áremelésről hall, elkeseredik, de ez az érzés gyorsan átadja a helyét a kíváncsiságnak: tudni szeretné, miért kell valamiért többet fizetnie. A kapott magyarázatot megérti. Elhiszi. Képes együttérezni komplett feldolgozóiparral, terméktanáccsal, akár nagykereskedelmi láncokkal is. Ilyen az ideális vásárló Magyarországon. Cserébe a magyarázat, amit hallhat, mindig elég érdekes. Érezheti úgy, hogy beavatták valamibe, föllebbent a lepel, fontos összefüggésekre láthatott rá. Nyilván igazságtalan vagyok, mert biztosan igaz, hogy most kevés lesz a liszt, és a pékeket a szakemberhiány miatt jobban meg kell fizetni, ezért fog drágulni a kenyér. Ehhez szerintem hozzá kell tenni: tényleg nem mindegy, hogyan alakul a kenyeret és ezerféle süteményt készítő vállalkozások sorsa, mert fejlődő iparról van szó. Nagyon sok pékség működik, még a városszéli szerkesztőség százméteres körzetébe is jut kettő. Megélnek az albánok, ott a Lipóti, a Félegyházi országos lánca, a nagyáruházaknak is külön pékségük van. Falusi boltok levegőjét melegíti az elektromos kemence, az eladók szedik ki a süteményeket, mert van rá kereslet. Biztosan nem dőlhetnek hátra, akik ebben az iparban érdekeltek. Egy kolléganőm például néhány éve a pékszövetség elnökének magyarázatát hallgatva döntötte el, hogy maguknak fog kenyeret sütni. A szakember azt sorolta, mi minden drágul, amit a kenyér tésztájába kell tenni – és mellesleg többe kerül a liszt is.



Nem, az újság nem arra biztatja az olvasót, hogy süssön magának kenyeret. Csak arra, számoljon, kérdezzen. Hallgassa meg, amit a pékszövetség, a tej terméktanács vagy akár a Miniszterelnökség nyilatkozik, aztán ítélje meg, miért érdemes több pénzt adni, és miért nem. Mert nem biztos, hogy ilyenkor mindig veszít. A minap a Facebookon kifakadt egy algyői férfi: hallatlan, hogy nincs zöldséges üzlet a faluban. Volt néhány együttérző hozzászólás. Aztán valaki odaírta: ott a kert, tessék salátát vetni, pár hét múlva szedhető, és szívesen ad hozzá magot, mert nála kimaradt.