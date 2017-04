Saját Tisza

Hogyan lesz egy darab Tisza-partból magánterület? Úgy, hogy az emberek tényleg imádják a természetet. Akik igazán elszántak, megtalálják a módját annak, hogy zavartalanul élhessenek a szenvedélyüknek, határt húzva a többiek elé. Kiszabadulni a természetbe – ez árulkodó kifejezés. Amikor eltűnnek a korlátok, tényleg kiderül, az ember magától tudja-e, hol a határ. A Tiszát is lehet úgy szeretni, hogy közben ne változtassuk meg, csak nehéz.



A horgász például biciklivel vagy evezős csónakkal is járhat, de ha sok a felszerelés, kényelmesebb autóval vagy kismotorral kimenni a partra. Lehetőleg a legközelebbi szabad helyre. Aki motorcsónakkal megy, nem szeretné minden alkalommal hazavinni: kikötő kell, amelyet aztán muszáj őrizni. Az találkozóhely is, ahol a csónaktulajdonosok beszélgetnek. Jó, ha mindezt kulturált körülmények között tehetik, kávét, egyebet is ihatnak.



Szeretnének időnként sütögetni, kisebb rendezvényeket tartani – és nem szeretnék, ha ilyenkor felbukkanna a parton egy mélázva sétálgató naturista, aki direkt azért jön, hogy jelezze, valamikor ők jártak ide. A naturisták első pillantásra mintha szelídebben szeretnék a Tiszát, mint a csónakosok. Az ányási naturista kemping nagyon szép, gondozott. Augusztus 20-án viszont rendeztek már tűzijátékot ott is, és előfordul, hogy mécseseket gyújtanak, pici hajókon vízre teszik mindet, hadd ússzanak ragyogva, míg föl nem akadnak a benyúló ágakon, mint a PET-palackok.



Az érintetlen természet relatív fogalom, muszáj alkalmazkodni a másikhoz. Megdöbbentő látni, mennyire tisztában vannak ezzel az állatok. A hódok, amelyek a szegedi ökokikötőnél vertek tanyát, nem törődnek az emberrel, és a közeli hullámtérben fészkelő tőkés récék rá se hederítenek a sétáltatott kutyákra.