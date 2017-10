Elképesztő találmányt élesítenek novemberben a briteknél. Egy tudjuk, ki által is támogatott cég olyan szoftvert fejlesztett ki, amivel azonnal kimutatható, ha valaki a médiában nem mond igazat. A világ tele van álhírekkel. A világháló is. Falra tudnék mászni, amikor az ismerőseim közül többen, olykor főiskolát, egyetemet végzettek is olyan posztokat osztogatnak meg az üzenőfalukon, amik nyilvánvalóan égbe kiáltó baromságok. Mégis elhiszik. Pedig Isaura felszabadítása óta sok víz lefolyt. Sokan mégis szembe úsznak az árral.



A tévékben, rádiókban, más sajtótermékekben sem ritkaság, hogy valakik nem mondanak igazat. Persze nem nálunk. Máshol. No már most, jön ez a tényellenőrző szoftver, ami összeveti a mondottakat a hivatalos adatbázisokban lévő adatokkal. Ha nem egyeznek, akkor azt jelzi, és ki is írja azt az adatot, ami már jobban közelít a valósághoz. Kíváncsi leszek a hatására. Mi lesz, ha valakit az ikszedik alkalommal is füllentésen kap a szoftver? Tovább nő a sánta kutya előnye? A hazug ember meg majd jól elszégyelli magát, aztán fülét-farkát behúzva visszavonul a közélettől, és naponta leírja százszor, hogy hazudni csúnya dolog? Gyanítom, nem. Tudjuk, ki lesz a hibás. Mert a gép az gép, az ember meg ember. Azt hisz el, amit akar. Annak hisz, akinek akar. Persze könnyebb dolgunk lenne, ha a hazugságon kapott ember orra úgy megnőne, mint Pinokkiónak, amikor nem mondott igazat Dzsepettó mesternek. Kár, hogy ilyen csak a mesében van...